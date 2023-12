Weihnachten mit unseren Stars – die Show glänzte in Brandenburg

Peter Orloff und Heintje waren die Schlager-Legenden

Neuenhagen, 17. Dezember 2023

Seit Anfang Dezember ist die Show nun unterwegs und begeisterte bei vielen Auftritten das Publikum im Land. An diesem Sonntagabend gastierten die Künstler im Bürgerhaus Neuenhagen in Neuenhagen bei Berlin. Das Bürgerhaus ist der kulturelle Hotspot im östlichen Landkreis von Berlin.

Kein Wunder, dass „Weihnachten mit unseren Stars“ hier musikalischen Stop machten.

Gastgeber Maximilian Arland moderierte die Show mit Witz und Charme. Aber auch als Sänger war der Sonnyboy auf der Bühne aktiv. Mit Schlagerlegenden geizte die Konzertshow nicht. Denn mit Peter Orloff und Hein Simons „Heintje“ waren Kultstars auf der Bühne. Diese wurden teilweise mit frenetischem Applaus belohnt. Drei Männer sind genug. Deswegen hatte Veranstalter Thomann Künstlermanagement auch die wunderbare Schweizerin Francine Jordi engagiert. Francine war durch ihre Stimme und das gute Aussehen auf jeden Fall ein Gewinn. Im ersten Teil gaben die Sänger einen Ausschnitt aus ihren normalen Musikprogrammen zum Besten. Nach der Pause wurde es dann richtig weihnachtlich. Wobei der Weihnachtsmann auch im ersten Teil die Besucher und Künstler erfreute. Der Weihnachtsmann und Peter Orloff veranstalteten mit dem Publikum ein Quiz. Die Leute mussten Fragen beantworten. In einigen Kommentaren von Maximilian Arland wurde die aktuelle Bundesregierung auf die Schippe genommen und die Besucher amüsierten sich köstlich.

Besonders erwähnenswert sind die Roy-Black-Interpretationen von Herrn Arland. Da sein Großvater doch viele Lieder für den Star schrieb. Durch diese Aufführungen bleiben die Lieder von Roy Black live immer noch erhalten. Hein Simons sang mit Heintje im Duett dann ihren/seinen Kult-Hit „Mama“. Das war durch moderne Technik möglich. Denn alle beide sind ja dieselbe Person und Hein war Heintje als Kind und Jugendlicher. Da erwähne ich noch das wundervolle Duett von Maximilian Arland und Roy Black. Das auch durch Technik an diesem Tage möglich wurde. Mit sprühendem weiblichen Charme sang Francine Jordi einige Songs ihrer Laufbahn. Auch ihren ersten Superhit von 1998. Passend zu den schwierigen Zeiten interpretierte Francine dann „Ein bisschen Frieden“ von Nicole. Kein Schlager ist so zeitlos und ewig wichtig, wie dieses Friedens-Lied. „Immer wenn ich Josi seh´“ war das erste Lied von Altstar Peter Orloff. Mit seiner Schlagerparty präsentierte er dann einen kleinen Mix seiner Hits als Sänger. „Du“, „Der kleine Prinz“ und „Der Junge mit der Mundharmonika“ waren weitere Hits die Peter vorstellte. Mit diesen Hits wurde er als Texter und Komponist bekannt – und andere Sänger zum Star.

Im weihnachtlichen Setting erzählten die Gesangsgäste über den Heiligabend bei sich daheim. Es gab Glühwein auf der Bühne. Leider nicht für die Gäste vor der Bühne. Mit vielen weihnachtlichen Melodien erfreute das Ensemble dann die Showgäste. Peter Orloff trat hier in einer alten Kosaken-Uniform auf und zelebrierte alte russische Weisen wie „Kalinka“. Denn Peter hat russische Vorfahren und ist der Chef des erfolgreichen Schwarzmeer Kosaken-Chores. Mit diesen Chor zusammen hat er momentan den Hit „Freiheit ist der Atem der Welt“ in den Charts. „feliz Navidad/ Merry Christmas/ Frohe Weihnachten“ ertönte es zum Finale vom gesamten Ensemble von der Bühne und die begeisterten Weihnachtsfestgäste sangen kräftig mit.

Zu sagen wäre noch, die Eintrittspreise waren sehr fair und nicht zu teuer. Da können sich die anderen Veranstalter zwei Scheiben abschneiden. Die Tour geht nach Weihnachten weiter. Auch im Bürgerhaus Neuenhagen gibt es dann ab Januar wieder tolle Konzerte und Shows zu erleben.

Bericht: Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

