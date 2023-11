Weihnachten leben – der neue Weihnachtsschlager von Gerd Christian

Der Vorbote zum Album „Lieblingsschlager“

Die CD zum 50-jährigen Bühnenjubiläum von DA-Music ist ab

10.11.2023 im Handel erhältlich.

1973, also exakt vor 50 Jahren entschied sich der gelernte Zimmermann Gerd-Christian Biege dazu, unter dem Künstlernamen Gerd Christian, die Bühne zu seinem beruflichen Lebensinhalt zu machen. Er feiert dieses imposante Jubiläum mit seinen Fans – und einer brandneuen CD namens „Lieblingsschlager“ (DA-Music), welche am 10.11.2023 veröffentlicht wird.

Gerd Christian bietet den Freunden seiner Musik damit aber nicht nur Vergangenes. Als kuscheliger Vorbote erscheint bereits am 03.11.2023 mit „Weihnachten leben“ eine Single, die das nahende Jahresendgefühl kaum treffender und emotionaler beschreiben könnte.

„Ich habe schon mit meinem Weihnachtsalbum „Sind die Lichter angezündet“ aus dem Jahr 2004 viele stimmungsvolle Titel zur Weihnachtszeit aufgenommen, aber mit „Weihnachten leben“ ist uns nun ein neuer Song gelungen, der wunderbar in diese hektischen Zeiten passt“, freut sich der Jubilar und Publikumsliebling. Auf dem Tonträger „Lieblingsschlager“ ist die offizielle Radio Version des Songs vertreten während die Download-Single zusätzlich noch mit einer Heiligabend Version aufwartet, welche besonders festlich instrumentiert wurde.

Eine Woche nach dem digitalen Release von „Weihnachten leben“ kommt die CD „Lieblingsschlager“ dann mit weiteren Neuveröffentlichungen und Raritäten von Gerd Christian in den Handel. So startet das Album mit „Solang das Leben Rosen streut“, gefolgt von der Single-Version zu „Wir waren großes Kino“. Mit „Ich warte auf die Nacht“ und dem bereits erwähnten „Weihnachten leben“ sind zwei weitere bisher unveröffentlichte Titel darauf vertreten. Durch „Sag ihr auch“ (Piano Version), „Fünfzehn Jahre früher (Remix), „Nichts auf der Welt“ (Country Remix), „Dreh dich nicht um“ (Radio-Fox-Version) oder dem „Tanz mit mir“ – Hitmedley kommen außerdem beliebte Songs in etwas anderer musikalischer Umsetzung zur Geltung und umrahmen die bekannten Original-Hit-Singles.

50 Jahre Bühne werden bis heute von diesem 1979-er Kultsong überstrahlt: „Sag ihr auch“. Es machte den 1950 in Greifswald geborenen Künstler über Nacht zum Star. Das Lied, welches sein Bruder Holger Biege für ihn schrieb, wurde zum Millionenseller. „Sag ihr auch“ zählt zu den drei beliebtesten Osthits aller Zeiten und gilt als der am häufigsten gecoverte DDR-Schlager.

Gerd Christian – Weihnachten leben 3:21 Minuten

Text: Heike Fransecky

Musik: Andreas Goldmann

Label und Labelcode: Pipmatz, LC 03267

Verlag: Pipmatz Musikverlag

ISRC DET772301047

ISRC DET772301054 (Heiligabend Version)

VÖ-Datum „Lieblingsschlager“ auf DA Music: 10.11.2023

Mehr Infos zum Sänger gibt es im Web unter www.gerd-christian.de

Quelle: Büro Heike Fransecky

