50 Jahre Gerd Christian – Wir waren großes Kino

Die Single zum Jubiläum ist da

Im Sommer vor 50 Jahren, nämlich 1973, entschied sich der gelernte Zimmermann Gerd-Christian Biege dazu, die Bühne zu seinem beruflichen Lebensinhalt zu machen. Und obwohl der nun mittlerweile fast 73-jährige Publikumsliebling heute längst in Schlagerrente gehen könnte, lassen ihn die Bretter, die ihm seitdem die Welt bedeuten, immer noch nicht los. Er feiert dieses imposante Jubiläum viel lieber mit seinen treuen Fans – und zwar mit dieser brandneuen Hit-Single: „Wir waren großes Kino“

Ein wunderschönes, berührendes Lied mit kraftvollem Sound, einer in Bildersprache gekleideten Geschichte, die das pure Leben (be)schreibt und Gerd Christians sanfter, unverwechselbarer Stimme, lassen die Wiesen noch ein wenig farbenfroher, die Abendsonne noch ein bisschen strahlender und die lauen Sommernächte noch etwas kuschliger in unsere Erinnerungen aufsteigen. Filmreife Kulisse für einen Song, der den Sommer musikalisch nicht schöner zeichnen könnte und der mit einem nostalgischen Gong entsprechendes Kopfkino einläutet. Er ist als Single Version und für alle DJ’s auch in einer Cinema Extended Version erhältlich.

Gerd Christian – längst mit Legendenstatus behaftet – hat mit „Sag ihr auch“ 1979 die Mega-Ballade schlechthin abgeliefert. Ein „The Power Of Love“ des Ostens für die Ewigkeit. Es machte den 1950 in Greifswald geborenen Künstler über Nacht zum Star und berührte eine ganze Nation. Das Lied, welches sein Bruder Holger Biege für ihn schrieb, wurde daraufhin zum Millionenseller. Musikgeschichte, der Gerd Christian heute sicherlich einen Großteil seines Bekanntheitsgrades verdankt, obwohl man ihn aufgrund seiner Veröffentlichungskonstanz nicht allein daran messen muss. „Sag ihr auch“ zählt zu den drei beliebtesten Osthits aller Zeiten und gilt als der am häufigsten gecoverte DDR-Schlager.

Mehr Infos über den Künstler gibt es im Web unter www.gerd-christian.de

Promotionkontakt: Heike Fransecky – info@fransecky.de

1.Wir waren großes Kino (Single Version) 3:37

ISRC DET772201045

2.Wir waren großes Kino (Cinema Extended Version) 5:45

ISRC DET772301046

Musik: Andreas Goldmann

Text: Heike Fransecky

Verlag: Pipmatz Musikverlag

Label und LC: Pipmatz,03267

EAN: 4260026638243

Produzenten: Andreas Goldmann und Heike Fransecky

(C) & (P) 2023 Pipmatz Musikverlag

Quelle: Büro Heike Fransecky

