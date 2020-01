Ein Stahlwandpool vom Experten bietet viele Jahre großes Vergnügen

Stahlwandpools von Pool.net sind problemlos aufzustellen und bieten viele Jahre Badespaß im Garten. Der Aufbau ist einfach und schnell zu erledigen, der nächste Sommer kann kommen.

Ahlhorn, 04.01.2020 – Stahlwandpools made in Germany – einfach aufstellen und reinspringen

Aufgrund seiner Konstruktion steht ein Stahlwandpool fest und sicher. Als runder Pool benötigt er nur eine feste waagerechte, ebene Grundfläche, während andere Formen in die Erde eingelassen werden müssen. Pool.net bietet Ihnen eine große Auswahl an Pools für den Garten in allen möglichen Formen und Größen.

Was ist ein Stahlwandpool und welche Vorteile hat er?

Ein Stahlwandpool besteht aus einer stabilen, gegen Korrosion geschützten Stahlwand, einem Bodenprofil, einem Handlauf und einer PVC-Poolfolie. Kleinere Pools können selbst von Laien problemlos im Garten aufgestellt werden. Sie benötigen nur eine feste ebene Fläche, damit das Becken waagerecht und sicher steht. Bis 1,20 Metern Höhe können sie, abhängig von der Form, freistehend aufgebaut werden.

Bei den Stahlwandpools von Pool.net ist die Stahlwand häufig stärker als bei Produkten aus dem Baumarkt oder Onlinehandel, die meist nur 2 Jahre überstehen. Bei entsprechender Pflege halten sie viele Jahre lang. Ein Stahlwandpool von Pool.net kann draußen überwintern. Nur die Folie muss witterungsbedingt nach einiger Zeit ausgetauscht werden. Im Lieferumfang ist eine ausführliche Aufbauanleitung enthalten, mit der auch der Selbstaufbau problemlos gelingt. Daneben finden sich zahlreiche Tutorials dazu auch auf YouTube.

Welche Formen und Größen gibt es, die für den eigenen Garten geeignet sind?

Runde Stahlwandpools benötigen keine Stützelemente, da sich der Wasserdruck gleichmäßig auf die Seitenwände verteilt. Sie sind je nach Größe perfekt als Planschbecken für die ganze Familie geeignet, aber weniger zum Schwimmen. Diese Pools lassen sich flexibel im Garten einsetzen, da sie nicht versenkt werden brauchen. Bei ovalen Becken verteilt sich der Druck ungleich, diese Becken müssen Sie mindestens zu zwei Dritteln ihrer Höhe in der Erde versenken.

Der Vorteil dieser Beckenform besteht darin, dass diese Pools ab einer bestimmten Größe zum Schwimmen geeignet sind. Besonders charmant wirken Achtformbecken. Sie bieten Platz für die ganze Familie und wirken, vollständig in die Erde eingelassen, besonders luxuriös. Die Größe des Pools ist von der Größe Ihres Gartens abhängig und die Tiefe bestimmt der Zweck des Gartenpools. Um darin zu schwimmen, sollte der Swimmingpool tief genug sein.

Was spricht für Pool.net als Anbieter?

Jeder Stahlwandpool ist von bester Qualität Made in Germany, dazu kommen langjährige Erfahrung und eine hohe Fachkompetenz. Jeder Swimmingpool zum Selbstaufbau kann auch als Komplettset mit dem geeigneten Zubehör bestellt werden. Dazu gehören ein Bodenschutzvlies, eine Dauerabdeckplane sowie Anschlussmaterial und eine zuverlässige Sandfilteranlage mit leistungsstarker Schwimmbadpumpe inklusive Filtersand. Je nach Modell und Aufbauvariante stehen verschiedene Leitern zur Auswahl. Vereinbaren Sie einfach einen unverbindlichen Beratungstermin und lassen Sie sich von den Spezialisten von Pool.net zu Ihrem Gartenpool mit Stahlwand beraten.

