50 Jahre Bühne für Uwe Jensen

Eine Grandiose Jubiläumshow wurde gezeigt

Neuenhagen, 11. Februar 2023

Uwe Jensen ist schon 5 Jahrzehnte im Showgeschäft. In der damaligen DDR war er ein Star und gehörte zu den beliebtesten Schlagersängern. Er veröffentlichte sehr viele Titel und Alben, sowohl in der ehemaligen DDR, als auch später dann in der BRD. Nun konnte der beliebte Entertainer sein 50. Bühnenjubiläum feiern. Seine Karriere begann 1972 und die Feierlichkeiten hatten mit einer Jubiläumsshow im Bürgerhaus Neuenhagen/ bei Berlin ihren Höhepunkt. Durch den bekannten C-Virus hatte sich die Planung leider verschoben.

Uwe hatte sich für sein Jubiläumskonzert namhafte Gäste eingeladen. Die Kabarettistin Josefine Lemke, der Schlagerstar Gerd Christian, zwei Tänzerinnen vom Showballet Smashdance und die Schlagersängerin Nicole Freytag.

Es war eine sehr abwechslungsreiche Show, wo die musikalischen Gäste jeweils gemischt in den zwei Showhälften auftraten. So sorgte Josefine Lemke mit ihrem Wortwitz für Lacher. Die zwei hübschen Tänzerinnen begleiteten tänzerisch die Interpreten und glänzten auch mit Solotanzeinlagen.

Bereits zu DDR-Zeiten fesselte Schlagerstar Gerd Christian das Publikum. Bei ihm durfte sein Megaseller „Sag ihr auch“ nicht fehlen. Dieser Hit wurde schon X-Mal gecovert, so auch von Bernhard Brink oder den Kastelruther Spatzen. „Wenn man älter wird“ war ein weiterer Hit des sympathischen Berliner Sängers. Bei „1000 Sterne“ fühlte man sich gleich in die Welt der Oper versetzt. Denn Gerd Christian hatte hier den Gesang des Gefangenenchores aus der Oper Nabucco mit einem tollen Text und einer auf Schlager arrangierten Melodie vortrefflich dargeboten.

Charmant und weiblich war die Sängerin Nicole Freytag. Die Kleine mit der großen Stimme fetzte richtig. Ihre Interpretationen von „Memories“ aus Cats und „Phantom of the opera“ aus dem gleichnamigen Musical waren einfach der Hit. „Herzschlag der Nacht“ und „Schenk mir keine Rosen“ sind nur zwei Beispiele aus dem Repertoire der Sängerin. Nicole wurde vor längerer Zeit zufällig von Uwe Jensen entdeckt und gefördert. Eine lange Freundschaft verbindet die Zwei.

Der Grandseigneur des Schlagers – Uwe Jensen – war nicht nur Gastgeber, sondern auch Stargast seiner eigenen Bühnenshow.

„Stern des Südens“ ist einer seiner alten Ost-Hits, mit dem er damals fast Schwierigkeiten mit der Stasi bekommen hätte. „Straße nach Süden“ war die Jensen-Adaption des Tony-Marschall-Hits, wobei die englische Version David Hasselhoff „Looking for freedom“ zur Wendezeit sang. Das richtige Original stammt aber von einem Amerikaner aus 1971. „Wenn Du mich noch liebst“ war ein richtiger Uwe-Jensen-Schlager. Das Lied kommt im März als Single raus und ist eine Vorauskopplung seines kommenden Albums „Einfach Du“.

„Heute habe ich an Dich gedacht“ ist nicht nur eine dufte Ballade von Bernhard Brink und Audrey Landers, sondern war an diesem Nachmittag ein wundervolles Duett von Nicole Freytag und Uwe Jensen.

Dieser musikalische Nachmittag im Bürgerhaus Neuenhagen war für alle Besucher einfach toll. Sie feierten das Jubiläum von Uwe Jensen mit viel Musik und Gesang. Es gab eine gemütliche Tischbestuhlung und die Gäste konnten Getränke, Kaffee und Kuchen am Tisch genießen. Eine Autogrammstunde rundete den gelungenen Tag ab. Unter den Gästen war auch die Sängerin Mandy Schwarz aus Dresden. Mandy trat schon öfter mit Nicole und Uwe bei Events auf.

Infos zu Uwe Jensen unter www.uwe-jensen.net

Bericht: Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Fotoquelle: Frank Borchardt

