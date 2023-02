Hommingberger Gepardenforelle und SchnitzelMitKartoffelsalat – die SEO-Contest-Klassiker!

Bekannte SEO-Contest-Klassiker sind „Hommingberger Gepardenforelle“ und „SchnitzelMitKartoffelsalat“!

Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) im engeren Sinne umfasst alle Maßnahmen, welche Webadressen (URLs) bei Suchmaschinen im Ranking in den unbezahlten Suchergebnissen (den SERPs, d.h. den sogenannten „organischen“ Ergebnissen) auf vordere Plätze bringen.

Ein SEO-Contest (Wettbewerb unter Suchmaschinenoptimierern, d.h. SEOs – auch Challenge genannt) stellt in der Regel dementsprechend das Ziel, eine Domain (bzw. eine Webadresse) zu einem Suchbegriff so zu optimieren, dass sie an einem Stichtag einen vorderen (im Idealfall den 1. Platz) bei der betreffenden Suchmaschine belegt.

Der Begriff „Schnitzelmitkartoffelsalat“ ist ein Testbegriff von Webmastern, um die Eigenschaften von Suchmaschinen zu erforschen. Er wurde am 15. November 2002 von Steffi Abel erstmals in der Newsgroup de.comm.infosystems.www.authoring.misc erwähnt. Schnitzelmitkartoffelsalat war dabei ein gewählter Begriff, der zu diesem Zeitpunkt bei Google noch nicht im Index vertreten war.

Ursprünglich sollte damit die Zeitdauer vom Besuch des Robots bis zur Aufnahme in den Index der Suchmaschine gemessen werden. Das Ziel wurde erweitert zur Untersuchung, wie Google verschiedene HTML-Konstruktionen verarbeitet und welche Ergebnisse ausgeliefert werden.

Beispiel für eine typische SEO-Test-Seite: https://schnitzelmitkartoffelsalat.complex-berlin.de

„Hommingberger Gepardenforelle“ wiederum ist ein Suchbegriff, mit welchem die Computerzeitschrift c’t im April 2005 dann den ersten Suchmaschinenoptimierungs-Wettbewerb ausrief. Das Ziel bestand darin, an den zwei Stichtagen 15. Mai und 15. Dezember 2005 jeweils um 11:00 Uhr die beste Position in den Suchmaschinen Google, Yahoo, MSN und Seekport zu belegen. Damit sollte ein Einblick in die Rankingmechanismen der Suchmaschinen sowie auch aktuelle Trends der Suchmaschinenoptimierung – legitime wie illegitime – ermöglicht werden.

In diesem Sinne kann auch die Contest-Seite zum Keywort „Hommingberger Gepardenforelle“ (SEO-Contest des Jahres 2005) auf der URL https://hommingberger-gepardenforelle.complex-berlin.de analysiert werden.

Der Begriff „Hommingberger Gepardenforelle“ wurde gewählt, weil es weder einen Ort Hommingberg noch eine Gepardenforelle gibt und somit die Suchmaschinen dazu vor dem Start des Wettbewerbes keine diesbezüglichen Treffer liefern konnten und auch nicht lieferten

Beirag zum Thema „Hommingberger Gepardenforelle und SchnitzelMitKartoffelsalat – die SEO-Contest-Klassiker!“ / Veröffentlicht am 26. Februar 2023.

Schlüsselwörter, Tags: Hommingberger Gepardenforelle, SchnitzelMitKartoffelsalat, SEO, Contest, Challenge, Wettkampf, Wettbewerb, SEO Challenge, SEO Contest, search engine optimization

