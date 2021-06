Contentbär – der bäriger SEO Contest 2021

Der Contentbär – aufmerksamen Lesern wird er häufiger erscheinen und das hat einen Grund. Im SEO Wettbewerb 2021 kämpfen die besten SEO Experten um die TOP Google Plätze für den Begriff Contentbär.

Seit dem 10.05.2021 tapst er durch die Suchmaschinen: der Contentbär.

Für diesen frei erfundenen Begriff von SEO-Vergleich.de, kämpfen aktuell die besten SEO Agenturen, Berater und SEO Liebhaber um die vorderen Plätze bei Google.

Die Positionen in den Google Suchergebnissen werden an mehreren Tagen um genau 11 Uhr gemessen. Ziel ist es, am 7. und 10. Juni, sowie am Wettbewerbsende am 14. Juni 2021 sein Contentbär Projekt möglichst weit oben in den TOP 10 zu platzieren.

Für die Besten der Besten winken Preise und Abonnements zum Beispiel von PageRangers, Premium Content Gold, Seobility, dem SEO Day 2021 oder t3n mit einem Gesamtwert von über 10.000 Euro.

Jeder kann mit seiner eigenen Webseite, aber auch mit einer ganz neuen Domain oder einer Drittseite am Wettbewerb teilnehmen und sein Können mit dem der anderen SEO Profis messen. Erlaubt sind, bis auf Negativ-SEO, praktisch alle Techniken der Suchmaschinenoptimierung.

Dieses Jahr haben sich rund 90 SEO Experten für den Contentbär Wettbewerb angemeldet. Rund 70% von ihnen sind bekannte SEO Agenturen und Dienstleister, die anderen 30% fallen in die Kategorie „Nicht-SEO-Dienstleister“.

Auch Julia Näther aus Leipzig nimmt mit ihrem Projekt Kreuzfahrten-und-Weltreisen.de dieses Jahr am SEO Contest teil. Die extra erstellte Contentbär Webseite https://www.kreuzfahrten-und-weltreisen.de/contentbaer-seo-contest-2021.html rangiert zur Halbzeit nach anfänglichen Schwankungen sogar auf Platz 2 der Nicht-SEO-Dienstleister.

Schon zur Halbzeit des Contentbär SEO Contest 2021 fällt auf, dass vor allem die Domains gut ranken, die ohnehin einen guten Trust bei Google haben. Bisher nicht so etablierte Domains haben es schwerer und benötigen eine besonders gute Strategie, um sich auf einen der vorderen Plätze zu schieben.

Offensichtlich wird auch, dass Google besonders ausgefallenen und optisch hochwertigen Content in der Kürze der Zeit nicht extra zu honorieren scheint.

