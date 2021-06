Die Vertriebsfreaks-Akademie von Uwe Rieder „Der bayerische Vertriebsfreak“

Wie auch Sie sich in 9 Wochen ein Vertriebssystem aufbauen, mit dem Sie einfach und leicht neue Kunden mit Sog statt mit Druck automatisch anziehen. Ohne die lästige und aufwendige Kaltakquise.

Kennen Sie das auch? Sie sind Unternehmer oder Selbstständiger und haben eine geniale Firma. Sie sind entweder alleine in Ihrem Unternehmen oder haben bis zu 10 Mitarbeiter. Sie kämpfen jeden Monat mit Umsatzschwankungen und machen sich daher jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde darüber Gedanken, wie Sie mehr Aufträge, mehr Kunden und mehr Umsatz in Ihr Unternehmen bekommen. Sie haben dadurch immer mehr schlaflose Nächte und Ihre Gedanken drehen sich nur noch um Ihr Geschäft.

Hinzukommt, dass Sie am Markt auch nicht die Sichtbarkeit und die Alleinstellung haben, die Sie sich gerne wünschen würden. Das heißt: Sie „rennen“ Ihren potenziellen Interessenten hinterher. Sie haben keine Strategie, gezielt Kunden für Ihr Unternehmen anzuziehen.

Mit anderen Worten: Sie sind zwar der Chef Ihres eigenen Unternehmens, fungieren aber gleichzeitig als „Vertriebler“. Doch leider speziell im Vertrieb ohne klaren Fokus und ohne roten Faden. Denn ist Vertrieb im ständigen Wandel und hat sich auch aufgrund der Online-Welt sehr stark in den letzten Jahren verändert. Wodurch viele der altbekannten Akquise-Methoden jetzt nicht mehr so oder gar nicht mehr greifen.

Sie wissen jetzt gerade nicht, ob Sie wirklich so ein Geschäftsführer getarnt als Vertriebler sind? Dann nutzen Sie doch den folgenden Selbsttest. Hier erfahren Sie einfach und leicht innerhalb von wenigen Sekunden, ob Sie ein Vertriebler sind. Oder vielleicht doch bereits ein genialer Vertriebsfreak in Ihnen steckt!

Machen auch Sie den Schnelltest: Klicken Sie hier >>>

Was lernen Sie konkret in „Ihrer“ Vertriebsfreaks-Akademie?

Die Akademie ist insgesamt in 9 Module aufgeteilt. Damit Sie Stück für Stück in die Umsetzung kommen, wird jede Woche je ein Modul freigeschalten. So erarbeiten Sie schrittweise, Woche für Woche, Ihr individuelles Vertriebskonzept. Und der Begriff „einfacher wie Malen nach Zahlen“ trifft hier wie der Nagel auf den Kopf.

Damit Sie ideal in die Umsetzung kommen, erhalten Sie in jeder Woche per einfachem Download ein Arbeitsheft zum Ausfüllen. Sodass Sie mit möglichst wenig Aufwand schnell ins Tun kommen. Das Umsetzen ist ja das „A und O“ für uns Vertriebsfreaks! Denn Sie wissen: „Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht!“ Und reden (auf bayerisch: labern!) tun viele da draußen. Beim ins-Tun-kommen trennt sich aber die Spreu vom Weizen!

Weitere Informationen und Rückfragen erhalten Sie hier >>>

Werden auch Sie jetzt zum Vertriebsfreak:

Heben auch Sie jetzt Ihr Unternehmen auf das nächste Level und genießen Sie dadurch zeitliche und finanzielle Freiheit.

Das Einmalige an der Vertriebsfreaks-Akademie: Sie vereint und verschmelzt die OFFline- mit der ONline-Vertriebs-Welt. Sie gewinnen so automatisiert online potenzielle Interessenten, die Ihnen auf dem Silbertablett serviert werden. Und schließen diese offline ab! Einfacher, leichter und auch schneller geht es nicht.

Doch eins ist sicher: Dieser Kurs ist kein langweiliger Vertriebs-Alltag! Wir leben unseren Namen: Der bayerische Vertriebsfreak! Sie werden mit Spaß und Freude durch diese Vertriebsfreaks-Akademie geführt und erhalten auf diesem Weg so einige „Augenöffner“.

Werden auch Sie ein Teil der Vertriebsfreaks-Gemeinschaft! Gan nach dem Motto „Sei kein Vertriebler, werde ein Vertriebsfreak“.

