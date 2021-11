15 Jahre Sperbys Musikplantage – der Geburtstagssampler ist da

Ein Grund zu Feiern

Alles begann als enthusiastische Fanarbeit vor fast 20 Jahren. Der Fan Hans Peter Sperber wollte für „seine Künstler“ mehr tun als normale Fanarbeit. Auch als Fanclubleiter legte er sich mächtig ins Zeug und erledigte Arbeiten, die ein Künstlerpromoter machte.

So gründete er im November 2006 seine Promotionagentur. Es gab dann kleine Aufträge von ihn persönlich bekannten Interpreten er baute dann in kleinen Schritten sein Unternehmen stetig aus. Aus seinem Hobby hatte Hans Peter einen Hobby-Beruf im Nebenerwerb gemacht.

2014 musste er aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Aber 2016 ging es mit Hilfe eines Freundes dann wieder los. Er professionalisierte seine Promotion, Werbung und Bemusterungen der Radiosender. Durch zielstrebiges Arbeiten gewann er immer mehr Kunden für seine Promotion- und Bemusterungsarbeit.

Im Mai 2020 startete dann bei Harbourtown Radio die Radioshow „Sperbys Musikplantage“. Hier werden nur Titel gespielt, die über den Schreibtisch von Hans Peter „Sperby“ gegangen sind. Diese Radioshow entwickelte sich inzwischen zu einen erfolgreichen Format bei HTR in Hamburg.

Nun kann Sperby Sperber und seine Musikplantage ihr 15-jähriges Betriebsjubiläum feiern und tut das mit einer tollen CD. Es ist ein Sampler mit 23 wunderbaren Liedern. Es wird auf deutsch, englisch, italienisch und österreichisch gesungen. Rock, Pop und hauptsächlich Schlager in verschiedenen Varianten sind da zu Hören. Peter Orloff, Cindy Berger(Cindy & Bert), sowie Nicole Freytag sind die drei bekanntesten Interpreten. Eben ein bunter Mix seiner Arbeit. Leider konnten nicht alle Künstler berücksichtigt werden, was ihn sehr leid tut. Dieses Jubiläum und die CD zeigt, zu welchem Erfolg Beharrlichkeit und gute Arbeit führt. Eine hervorragende Scheibe mit exzellenten Titeln in einer sehr ansprechenden CD-Verpackung. So die Meinung der Leute, welche die Lieder und Cover vorher hören und sehen konnten. Ein herzlicher Dank gilt allen Interpreten, Plattenfirmen und Produzenten für ihre Bereitschaft dabei sein zu wollen und die kostenlose Überlassung der Lizenzen für dieses Projekt.

Happy Birthday Sperbys Musikplantage!

Hansy Vogt, Gunther Emmerlich, Orchester Hugo Strasser, Feller & Feller, Tony Marschall, Uwe Jensen, Simon wild und Vincent Groß waren auch Sangeskünstler, die HPS bearbeitet hat.

Label und Labelcode: Hediphon Records LC 06797

EAN 9008798432387

Bestell-Nr.: 1047

Gema-Produkt-Nr.: F6AF-BF2F-6EE3-4DAE

VÖ-Datum: 5. November 2020

Coverdesign & Layout: Frank Borchard, Kopierladen am Schäferplatz/ Neuenhagen

Bestellungen unter kontakt@sperbys-musikplantage.de zum Gesamtpreis von 16,90 Euro (CD & Versand)n

Infos zu Sperbys Musikplantage unter www.sperbys-musikplantage.de

01 Andy – Weine nicht Marie Elaine 3:14

02Jacky P. – Heiße Wünsche 2:58

03 Peter Orloff – Mein Freund Winnetou 3:30

04 Clara – Auf dem Weg 3:41

05 Horst Blue – Veilchen 3:26

06 Nicole Freytag – Sensationell 3:25

07 Norbi und Cindy Berger – Geschichten die das Leben schreibt 3:36

08 Stefan Laier – Copacabana 3:05

09 Elizabeth – Und wenn es Sünde ist 3:42

10 Dieter Dornig – Trink keinen Wein 3:12

11 Jo und Josephine – Auf dem Hausboot übern Müritzsee 2:47

12 Stefan Carabao – Rock Dein Leben 3:57

13 Genio per Due – Amore 3:31

14 Dennis Ebbe – Zu Vino sag ich nie no 3:15

15 Nina la Vida – Mi Carino 3:03

16 Solarkreis – Morgn 2:57

17 Jessy and Rufus – Back to Mallorca 3:12

18 Wolf Martis – Little Lady 3:16

19 Agatha Singer – Herzweh adieu 3:17

20 Harry Harrison – Lea 3:16

21 Petra Fee – Wir fliegen mit dem Wind 4:05

22 Curd Conrad Müller – Der Weg in Dein Herz 3:37

23 Katja Sommer – Sinfonie der Liebe 3:36

