50 Jahre VEDIA – 50 Jahre Mobilität à la VEDIA

Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums sorgt das Schweizer E-Commerce-Unternehmen VEDIA SA nun auch für ein Revival der Marke Solex.

E-Bikes werden immer beliebter: Laut Communiqué der Schweizerischen Fachstelle Velo & E-Bike (SVFE) wurden 2020 29% mehr E-Bikes in der Schweiz verkauft als im Vorjahr, was einem neuen Rekordhoch von mehr als 170’000 Stück entspricht.

Aus diesem Grund hat sich https://www.vedia.ch/ entschieden, sein umfangreiches Sortiment im Bereich E-Mobilität um das neueste Modell der Marke Solex (Eigentümer ist die Easybike Gruppe) – dem Solex Intemporel Confort zu erweitern.

Exclusiv bei VEDIA erhältlich

Das Modell wurde im Jahr 2020 von der Jury des A’Design Award & Competition für seinen modernen, vom ikonischen Solex aus dem Jahre 1946 inspirierten Look ausgezeichnet. Ausgestattet mit der neuesten Technik (Batterie: 400 Wh.) ermöglicht das Solex Intemporel Confort eine Autonomie von 35 bis 75 km.

Aktuell bewirbt VEDIA das Modell mit einer lokalen Plakatkampagne im Grossraum Genf (s. Plakat anbei). Das Modell ist aktuell exklusiv im Onlineshop von VEDIA erhältlich und wird ab Mitte April an den Endkunden ausgeliefert.

Alle Informationen zur technischen Ausstattung des Modells (u.a. Shimano-Schaltung mit 8 Gängen, Hydraulische Scheiben-Bremsen von Shimano Altus, Impact Streetpac 26 x 1.75 Reifen) sind unter www.vedia.ch bzw. www.kays.ch verfügbar.

Über VEDIA SA

Das 1971 gegründete Schweizer Versandhandelsunternehmen VEDIA SA beschäftigt rund 110 Mitarbeitende in Genf.

VEDIA ist bekannt für sein vielfältiges und originelles Sortiment sowie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Kundenservice vor Ort und das Angebot auf Rechnung und in Raten zu zahlen, untermauern die ausgeprägte Kundenorientierung.

Der berühmte Katalog bietet nach wie vor eine gute Auswahl des online verfügbaren Angebots auf vedia.ch und kays.ch (Möbel, Mode, Heimdeko, Wellness, Sport oder auch Freizeitartikel) und ist untrennbar mit der Unternehmensgeschichte verwoben. Jährlich werden fast 600’000 Pakete in der Schweiz und in Liechtenstein geliefert. Das entspricht einem Artikelverkauf alle 7 Sekunden.

Mehr Informationen unter https://www.vedia.ch/medienbereich/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VEDIA SA

Herr Sébastien Jordan

Voie-Creuse 14

1202 Genf

Schweiz

fon ..: 0041 848 840 141

web ..: http://www.vedia.ch

email : s.jordan@vedia.ch

Pressekontakt:

VEDIA SA

Frau Cornelia Kuckelkorn

Voie-Creuse 14

1202 Genf

fon ..: 0041 22 918 19 65

web ..: http://www.vedia.ch

email : c.kuckelkorn@vedia.ch

