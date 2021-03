inMedias Kommunikation unterstützt den TV-Sender SKY In der Vermarktung

Die Lohmarer Agentur für PR & Sponsoring inMedias Kommunikation meldet eine neue Medienpartnerschaft.

Lohmar/Unterföhring 31. März 2021. Die Lohmarer Agentur für PR & Sponsoring inMedias Kommunikation meldet eine neue Medienpartnerschaft. Das Team von Inhaber Markus Bartha unterstützt die Sky Media GmbH bei der Vermarktung diverser Medienplattformen auf dem Bezahlsender. U.a. haben die Partner bereits intensiv im Rahmen der Handball-Weltmeisterschaft 2021 zusammengearbeitet und möchten nun Marken und Unternehmen die Möglichkeit eröffnen, redaktionelle Inhalte im Umfeld der Liqui Moly Handball-Bundesliga zu präsentieren.



Sky hält seit geraumer Zeit die Übertagungsrechte der „stärksten Liga der Welt“ und hat neue Standards in der TV-Präsenz der Hallen-Mannschaftssportart Nummer 1 gesetzt. International anerkannte Experten wie Stefan Kretzschmar kommentieren die Bundesligaspiele mit einem hohen Sachverstand sowie unterhaltsamer Sprache.

Es werden aktuelle Handball-News aus den wichtigsten Ligen und Wettbewerben der Welt geboten. Sky Sport versorgt die Fans mit den Nachrichten aus der Bundesliga und dem DHB-Pokal. Zudem bekommen die Zuschauer alle Infos zu der VELUX EHF Champions League sowie zur Weltmeisterschaft und Europameisterschaft.

Wer muss um den Klassenerhalt in der Bundesliga zittern? International interessiert die Handball-Fans in jedem Jahr, wer sich für das Final Four zum Finale der EHF Champions League in Köln qualifizieren kann. Im Pokal heißt der Austragungsort Hamburg: Wer hat es zum lukrativen Finale in die Elbmetropole geschafft? Wie sieht es in der Handball Bundesliga aktuell aus? Mit Sky Sport bekommt der Fan stets die aktuellen Handball-News und kann mitreden.

Welche Wechselgerüchte gibt es in der Bundesliga? Die SKY-Reporter sind ganz nah dran und bekommen alle Transfernews mit. Zu den wichtigsten Spielen und Entscheidungen bietet Sky zudem Liveticker und Live-Blogs an.

Natürlich wird auch intensiv über die deutsche Nationalmannschaft berichtet. Sky begleitet das DHB-Team bei den wichtigsten Turnieren und hält die Fans auch über alle Entwicklungen bei Olympia 2021 in Tokio auf dem Laufenden.

inMedias Kommunikation initiierte bereits einige Kontaktanbahnungen zu renommierten Marken, während Sky die Einbindung von Unternehmen jenseits des klassischen TV-Spots entwickelt. Diese Sonderwerbeformen sind gerade in Zeiten von Social Media und Storytelling ein sehr erfolgsversprechendes Instrument der Sportmarketings.

Markus Bartha: „Sky steht aktuell für den Handball wie früher die Sportschau für die Bundesliga . Mit diesem starken Partner können wir interessierte Brands mit reichweitenstarken Konzepten adressieren und eine emotionale Plattform für Markenbotschaften, vertrauensbildende Kommunikation und Brand-Awareness dem Markt anbieten. Sichtbarkeit und Relevanz in einem quotenstarken Sport – mehr geht nicht in diesem Segment.“

Unter www.inMedias-Kommunikation.com finden interessierte Unternehmen immer die neuesten Informationen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

inMedias Kommunikation

Herr Markus Bartha

Bonner Str. 32

53797 Lohmar

Deutschland

fon ..: 02206/6084989

web ..: http://www.inMedias-Kommunikation.com

email : info@inMedias-Kommunikation.com

inMedias Kommunikation

Die inhabergeführte Agentur ist mit drei Mitarbeitern seit 2004 am Markt und betreut renommierte Kunden aus den Bereichen Automobil, Handel, Lebensmittel, Energie, Logistik, Gastronomie, Hotellerie, Sport und Mobilfunk. Das Leistungsspektrum umfasst die Kommunikationsdisziplinen Public Relations und Sponsoring.

