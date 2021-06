„Der letzte Traum“ des Tony Marshall kommt nun auf die Bühne

Der Altstar trumpft wieder auf.

Tony Marshall – ein großer Name und eine Legende des Deutschen Schlagers.

Ein Bühnenstar, Schauspieler und Entertainer, den 95% aller Deutschen kennen.

Seine Schöne Maid wurde tausendfach besungen und in TV Sendungen aufgeführt.

Mit stolzen 83 Jahren kann er heute auf ein ereignisreiches Leben zurückblicken und sich für sein Lebenswerk feiern lassen. Er hat durch seine Vielseitigkeit auch eine große, internationale Aufmerksamkeit erfahren und mit vielen großen Künstlern auf der Bühne gestanden.

Der Deutschen Unterhaltung hat er ebenfalls seinen Stempel aufgedrückt und als Fröhlich Macher der Nation, die pure Partyfreude verbreitet.

Nun, da das Ende seiner Karriere in Sicht ist, hat er noch einmal zugeschlagen.

Die Hamburger Erfolgsautoren, Fred (Sigmar) Strecker und Curt Gerritzen, haben ihm einen wunderbaren Song auf dem Leib geschrieben, der sehr einfühlsam ist und aufhorchen lässt.

Ehrlich, Authentisch und berührend:

„DER LETZE TRAUM“ (Text: Curt Gerritzen, Musik: Fred Strecker) ist ein Spiegelbild des Lebens von Tony Marshall

Es erinnert ein wenig an MY WAY und ist wohl auch so gewollt. Tony Marshall am Ende seines Weges, nachdenklich und dankbar, sorgt damit für Gänsehautgefühl.

Gelebt, geliebt und im stattlichen Alter auf so viel Schönes zurückzublicken, das vermag nur ein ganz Großer.

Tony Marshall stand und steht noch immer für den deutschen Schlager und zu all seinen vielen Fans.

Demnächst dann auch im Fernsehen bei IMMER WIEDER SONNTAGS, vor einem Millionen Publikum wird er seinen letzten Traum vortragen und wohl Geschichte schreiben.

Danke Tony, für all die schönen Momente, die du uns geschenkt hast. Bleib gesund und uns

noch lange erhalten! „Schaba Dabadu….!

Musik: Sigmar Fred Strecker Text: Curt Gerritzen

Verlage: Recks Musik / Curio -Musik Hamburg

Label: Curio Records; Labelcode: LC 15129

ISRC-Nr.: DEZG5 20 0000 3

VÖ-Datum: 8. Juni 2021

Info- und Bildquelle: Curio Records

