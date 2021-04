Tony Hertz – Das war 80

Die Achziger sind zurück

Toni Hertz kommt mit seinem Pop-Synth-Song „Das War 80“ genau zu einer Zeit, in der sich viele Künstler an eine wundervolle Zeit zurück erinnern und sich mit immer mehr Passion an Sounds heranwagen, die seit einiger Zeit nicht mehr verwendet wurden. Mit einer Top-Produktion erinnert er an eine ganz besondere Zeit zurück, in der musikalisch viele Weichenstellungen für heutige Hits gelegt wurden. Toni Hertz hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Geheimtipp entwickelt. Gemeinsam mit seiner Band kann er es kaum erwarten, bis er wieder auftreten darf.

Songtext:

Wir tanzen cool, sowie die Roboter Neonlicht im Gesicht Der Synthesizer, bringt den neuen Sound Elektro Audio Das war 80, through the 80ties, das war 80 Ah——ah Ah——ah Die Mode bunt und völlig abgedreht Die Frisur durchgesprayt Miami Vice, sogar auf Video NDW auch ok Das war 80….

Titel: „Das War 80“ – Künstler: Toni Hertz

Songwriter (Text und Musik): Achim Silberhorn; Verlag: Bailer Music Publishing GmbH Vocals: Toni Hertz; VÖ-Datum: 23.04.2021

UPC: 196006526733

ISRC: DEHE82100015

Labelcode und Label: LC 30836 Soundtopeople

? & © 2021: Toni Hertz under exclusive license to Soundtopeople GmbH

Mehr Infos zu ihm gibt es im Internet unter www.tony-hertz.de sowie

Link zum Produkt: https://stp.ffm.to/daswar80!SF https://www.toni-hertz.de/ https://www.instagram.com/tonihertz/ https://www.facebook.com/tonihertzmusic/ https://www.youtube.com/channel/UCc13pAeky8NR7VDgB98YMow

Info- und Bildquelle: Soundtopoeple

