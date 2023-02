Bruno Ricola & AndreAAnnA – DES IS DEI LEBEN

Ein außergewöhnliches AustroPop-Duo

Mit dem Titel DES IS DEI LEBN möchten sich die beiden Künstler aus Wien nun auch einem breiteren Publikum vorstellen.

AndreAAnna ist der Country-Music zugetan und Bruno Ricola ist Rock’n Roller mit Leib und Seele. Beide sammelten jahrelang Erfahrungen in Cover-Bands der allgemeinen Unterhaltung (Hochzeiten, Geburtstage, Betriebsfeiern usw.), haben sich aber im Lauf der Zeit auf „ihre“ favorisierten Musikrichtungen spezialisiert.

2021 beschlossen Bruno Ricola und AndreAAnnA gemeinsam ein Duett aufzunehmen. Mit DES IS DEI LEBEN wagte man sich nun auf neues Terrain, den Schlager, und konnte im Sommer 2022 beim Voting der Schlagerhitparade von Radio FFR fünfmal Platz 1 belegen und auch im Dezember 2022 die Jahreswertung für sich entscheiden.

DES IS DEI LEBEN – ein Titel für jedermann, der Hoffnung und Mut machen soll.

Im Handel und im Internet erwerblich.

DES IS DEI LEBEN – (Original: Th.is is your Life)

Komponisten (und engl. Originaltext) : Christian Jandrisits/Astrid Rusznyak

Deutscher Text: Bruno Enzelsberger

Arrangement und Keyboards: Ighino Veselsky

Gitarre: Christian Jandrisits

Recording, Mixing, Mastering: DröhneMeier Records

Covergestaltung: Alexander Popp

Genre: Pop/Schlager

Time: 03:47

ISRC: DEZC62267403

Label: recordJet

GTIN/EAN/UPC: 4064832974904

VÖ: 24.02.2023 auf recordJet

Infos: Social Media – Facebook/Instagram: Bruno Ricola/Bruno M. bruno.rocknroll@icloud.com

Quelle: Büro Bruno Ricola

