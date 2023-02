Neue Call Center-Komplettlösung aus der Cloud von WTG

Eine umfangreiche Call Center Lösung zur automatischen Anrufverteilung, entwickelt und betrieben in Deutschland.

_Berlin, den 28.02.2023 _- Mit der ,WTG Cloud PURE Call Center‚ stellt die WTG eine neue Eigenentwicklung vor: die Call Center-Komplettlösung aus der Cloud – einfach, sicher und zukunftsfähig. Das Produkt sorgt mit intuitiv nutzbaren Agenten- und Supervisor-Funktionen sowie verschiedenen Routing-Strategien und hoher Individualisierbarkeit für einen optimierten Call Center-Betrieb. Die exklusive Produkt Preview findet auf der CCW 2023 in Berlin statt.

Das Aufkommen von Kundenanfragen in Call Centern hat sich in den letzten Jahren drastisch erhöht, gleichzeitig herrschen Kostendruck und Personalmangel. Firmen mit bestem Kundenservice können hier einfach punkten. WTG hat eine Lösung für diese Situation: WTG Cloud PURE Call Center, bei der dank optimaler Anrufverteilung, intuitiver Benutzeroberfläche und einfachen Optimierungsmöglichkeiten alle profitieren: Anrufer, Agenten und Betreiber.

Made & hosted in Germany

Entwickelt nach deutschen Standards, zeichnet sich die Call Center-Komplettlösung vor allem durch ein umfangreiches Funktionspaket aus: Agenten- und Supervisor-Funktionen, Routing-Strategien, Ansagen-Management und die Möglichkeit, ein CRM oder die Website in die Oberfläche einzubinden, sind nur ein paar Highlights.

Bestes Agenten- und Kundenerlebnis

Agenten arbeiten dabei auf einer modernen, einfach bedienbaren Oberfläche, die auf das Wesentliche reduziert ist. Die wichtigsten Informationen sind immer im Blick – egal ob im Desktop Client oder im Browser Client. Das spart Zeit, sorgt für eine höhere Erstlöserquote und kürzere Wartezeiten. Effiziente Gespräche zwischen entspannten Agenten und zufriedenen Kunden sind der Mehrwert.

Zufriedene Call Center-Betreiber

Supervisor schätzen die Live und historischen Reportings zur kontinuierlichen Optimierung. Neue Agenten können dank der intuitiven Benutzeroberfläche in kürzester Zeit eingearbeitet werden. Das nutzungsbasierte Abrechnungsmodell ermöglicht einen kostenbewussten Betrieb.

Einfacher Umstieg

Die Migration zum Cloud Call Center läuft unauffällig im Hintergrund. Die WTG kümmert sich als Full Service Provider von der Vision bis zum optimierten Betrieb des Call Centers, auf Wunsch auch um die Telefonie- und Internetanbindung.

Die Call Center Lösung liefert Vorteile für alle Seiten: eine simple Bedienung für Anwender, kostenbewusstes Benutzermodell für Betreiber und gleichzeitig eine hohe Zufriedenheit für Kunden.

Livedemo auf der CCW 2023

Die erste Livedemo findet auf der internationalen Kongressmesse für innovativen Kundendialog CCW 2023 vom 28.2.-2.3. am WTG Stand in Halle 2 D1/D3 statt. Alternativ besteht die Möglichkeit einer Live Demo Buchung auf der Produkt Page WTG Cloud PURE Call Center

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WTG Gruppe

Frau Judith Böhle

Willy-Brandt-Weg 11

48155 Münster

Deutschland

fon ..: +49492513993157

web ..: https://www.wtg.com

email : judith.boehle@wtg.com

Über WTG

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und 350 Mitarbeiter bundesweit, in Polen, in der Schweiz und den USA – das ist die WTG, einer der führenden Anbieter von technologischen Lösungen, die Unternehmen erfolgreicher und sicherer machen. Als Full Service Provider liefert die WTG individuelle IT- und Kommunikationslösungen, innovative Sicherheitssysteme, zukunftsweisende Leitstellentechnik, verlässliche Healthcare-Konzepte und agile Software Services. Als Treiber der Digitalisierung begleitet die WTG ihre Kunden in die technologische Zukunft.

www.wtg.com

Pressekontakt:

WTG Gruppe

Frau Birgit Wassermann

Willy-Brandt-Weg 11

48155 Münster

fon ..: +49492513993157

email : presse@wtg.com

