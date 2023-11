Weihnachten bei uns daheim – der neue Weihnachtsschlager von Pieter Mur

Weihnachten ist für alle da!

Pieter Mur verzaubert mit seinem neuen Weihnachtsschlager: „Weihnachten bei uns daheim“ – Ein Lied voller Herzenswärme und Sehnsucht nach der schönsten Zeit im Jahr.

Schlagersänger Pieter Mur kündigt die Veröffentlichung seines neuesten Weihnachtsschlagers „Weihnachten bei uns daheim“ an, der ab dem 24. November auf allen digitalen Musikplattformen erhältlich sein wird.

Dieses bewegende Lied versetzt die Hörer in die festliche Stimmung der Weihnachtszeit und lädt sie ein, in nostalgischen Erinnerungen an die weihnachtlichen Festtage ihrer Kindheit zu schwelgen. In „Weihnachten bei uns daheim“ entführt Pieter Mur die Zuhörer in die festliche Atmosphäre eines Adventssonntags. Der Song erzählt von den Erinnerungen an die Zeit, als man als Kind voller Vorfreude die erste Kerze auf dem Adventskranz anzündete. Es beschreibt das magische Gefühl, das aufkam, wenn der erste Schnee fiel, der Duft von Früchtetee durch das Haus zog und in Omas Weihnachtsbäckerei köstliche Leckereien zubereitet wurden. Dieses Lied ruft die unvergesslichen Erinnerungen an Weihnachten bei den Großeltern wach, die für viele Menschen eine besondere Bedeutung haben.

„Diese friedvoll stille Zeit, sie ist längst Vergangenheit, es ist die Erinnerung, die in uns’ren Herzen bleibt“, singt Pieter Mur, während er die Zuhörer auf eine Reise in die Vergangenheit mitnimmt. Der Höhepunkt des Liedes ist die beschauliche Beschreibung eines tief verschneiten Heiligabends und der zauberhaften Weihnachtskrippe unter dem festlich geschmückten Baum, wo Kinderträume wahr werden.

Pieter Mur hat erneut mit dem Komponisten und Produzenten Hannes Marold zusammengearbeitet, um diesen ergreifenden Song zu schaffen. Der einfühlsame Text stammt von Willi Ohler. Im Chor ist unter anderem die wundervolle Stimme von Helmut Hirner zu hören und Bernd Kofler hat mit flinken Fingern die Gitarren, die dem stimmigen Arrangement eine besondere Note verleihen, eingespielt.

Neben der digitalen Veröffentlichung wird es auch eine limitierte Auflage von Single-CDs geben. Reservierungen und Anfragen können per E-Mail an pietermur@icloud.com gesendet werden.

„Weihnachten bei uns daheim“ verspricht, das Herz eines jeden Schlagerfans und Weihnachtsliebhabers zu erwärmen. Dieser berührende Song erinnert uns daran, dass die schönsten Erinnerungen oft in der einfachen Magie der Kindheit und der Weihnachtszeit liegen.

Pieter Mur – Weihnachten bei uns daheim 03:28

Musik: Hannes Marold, Text Willi Ohler

Verlag: Copyright Control

Label: Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion, Arrangement & Programming: Hannes Marold

Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Gitarren: Bernd Kofler

Mix & Master: Mike Wolf

Covergestaltung: Markus Bulinski, MB CREATIVE

ISRC: ATKC82300023

EAN: 4067248514979

VÖ: 24.11.2023

Quelle: Büro Pieter Mur

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenspur“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag