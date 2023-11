Sperbys Musikplantage 2023 – Der neue Sampler mit vielen Stars als ideales Weihnachtsgeschenk

Das ideale Weihnachtsgeschenk für Musikfreunde

Es ist wieder Zeit sich Gedanken um Weihnachtsgeschenke zu machen. Da sind musikalische Geschenke auch immer sehr beliebt. Auch CDs werden da gerne unter den Weihnachtsbaum gelegt. Deshalb gibt es hier mit „Sperbys Musikplantage – Gute Auswahl 2023“ eine Sampler-CD mit 23 tollen Liedern als Empfehlung. Die Berliner Firma Sperbys Musikplantage aus Neukölln hat dieses tolle Werk musikalischer Kunst zusammengestellt.

Darauf sind 23 Lieder zu hören. Auch einige Stars sind hier musikalisch zu finden. Er ist aber auch gespickt mit Raritäten.

So ist „Bernd Clüver – Sylvias Mutter“ zum ersten Mal überhaupt auf einer CD zu hören. Auch „Peter Orloff – Der Barbar (Version 2023)“ gibt es erstmalig auf einem Sampler und CD. Das Original stammt aus dem Jahr 1982. Diese neu bearbeitete Version gibt es als Single-Auskopplung aus diesem tollen Sampler. Peter Orloff – Mein Freund Winnetou“ ist im Indianer-Megamix auch zum ersten Mal auf einer Sampler-CD veröffentlicht. „Sabine W. – tatü tata“ ist ein großartiger Schlagerrap und erstmalig auf CD verfügbar. Er war auch die zweite Single-Auskopplung aus dem Sampler. „Uwe Jensen und Tanja Lasch – Halt mein Herz fest“ gibt es bisher nur auf dem Jubiläumsalbum „Einfach Du“ von Uwe Jensen. Es ist hier die erste Auskopplung auf einen Sampler. Startexter und Komponist Burkhard Lasch hat den Titel geschrieben.

Mit Jermaine Jackson (Bruder von Michael Jackson) konnte ein Weltstar der 80er Jahre für dieses Projekt gewonnen werden. „Jackson“ von Gunter Gabriel und Fatma Kar ist die deutsche Version des Country-Welthits von u.a. Johnny Cash und erscheint in dieser Bearbeitung auch zum ersten Mal auf einen Sampler. Mit Detlef Engel und seine zwei Neubearbeitungen ist ein Schlagerstar der 60er Jahre auch erstmalig auf einer Sampler-CD vertreten. Für „Norbi und Cindy Berger – Mein Berlin“ und „Denise Blum – Flügel aus Liebe“ wurde extra ein SperbysMusikplantage-Mix erstellt und diese Versionen gibt es exklusiv auf den Sperbys-Sampler. Dieter Dornig ist ebenfalls mit zwei tollen Produktionen vertreten. Mit Maibritt ist auch eine geniale Newcomerin aus Österreich mit dabei.

01 Detlef Engel – Nur ein kleines Lächeln

02 Gunter Gabriel und Fatma Kar – Jackson

03 Jermaine Jackson – Save Tomorrow

04 Nicole Freytag – Fremder Mann

05 Peter Orloff – Der Barbar (Version 2023)

06 Tommy Fischer – Die berühmten drei Worte

07 Dieter Dornig – Santa Monica und DU (Remix 2023)

08 Andy Schäfer – Verdammt nochmal (Remix 2023)

09 Denise Blum – Flügel aus Liebe (Sperbysmusikplantage-Mix)

10 Bernd Clüver – Sylvias Mutter

11 dee jay RUFUS – Smash dance

12 Norbi und Cindy Berger – Mein Berlin (Sperbysmusikplantage-Mix)

13 Gerd Christian – Wir waren großes Kino

14 Maria Da Vinci – Italia goodbye

15 Toni Hertz – Monik

16 Andrea Hager – Dunkelheit und Licht

17 George la Busch – Eine Insel im Süden

18 Maibritt – Baila conmigo

19 Detlef Engel – Liebe mit Dir

20 Sabine W. – Tatü tata

21 Dieter Dornig – Wellen, Wind und Meer

22 Peter Orloff – Mein Freund Winnetou (Indianer-Megamix)

23 Uwe Jensen und Tanja Lasch – Halt mein Herz fest

Label: Hydra Records; Vertrieb: Broken Silence; Produktion: Sperbys Musikplantage/ Hans Peter Sperber; Coverdesign: Diana Wende

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



