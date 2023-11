Es ist Weihnachtszeit – die neue Single von Jürgen Pleinetti

Die deutsche Version seines englischen Weihnachtshits

Endlich ist es soweit und Jürgen Pleinetti´s am 03.12.2021 veröffentlichter englischsprachiger Erfolgstitel „IT´S CHRISTMAS TIME“, der insbesondere auf amerikanischen Radiosendern rauf und runter lief und über 400.000 Streams auf Spotify verbucht, erscheint in der deutschen Fassung – ES IST WEIHNACHTSZEIT!

Mit mittlerweile 60.000 monatlichen Hörer und Hörerinnen, erreichte der gebürtige Dormagener seit seinem ersten Release im Jahr 2021 mittlerweile über eine Million Streams auf Spotify und über 130.000 auf Youtube. Sein künstlerischer Werdegang wurde begleitet von zahlreichen Interviews in regionalen und internationalen Medien und seine facettenreichen Songs, befinden sich in den Playlists von Radiosendern -sogar weltweit.

Grafik ohne BezeichnungDer emotionale Weihnachtssong „It´s Christmas Time“ und jetzt in seiner deutschen Fassung „Es ist Weihnachtszeit“, stammt aus Jürgen Pleinettis eigener Feder, wurde vertont von Medien- und Musikproduzent Florian Glötzl und bei F3SOUND veröffentlicht.

Mit warmen Piano und Streicherklängen, begleitet von sanften Drums, leitet der seit einigen Jahren in Bayern lebende, vielseitige Sänger die „staade Zeit“ ein.

Label und Labelcode: F3SOUND LC 86228

Texter: Jürgen Pleinetti, Komponist: Florian Glötzl

ISRC: DE1JN2359980

EAN: 4067248176405

Mehr Infos zum Sänger gibt es im Web unter https://juergenpleinetti.de

VÖ-Datum: 25.11.23

Quelle: Büro Jürgen Pleinetti

