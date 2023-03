Jürgen Pleinetti – Dunkle Schatten im Wind

Nummero acht ist da

Schlagersänger Jürgen Pleinetti präsentiert seine achte Single!

Diesmal verwirklicht der in Dormagen geborene, in Bayern lebende Sänger seinen Wunsch, einmal einen „Partysong“ aufzunehmen. Und so treffen sich Synthesizer und Rockgitarre und verschmelzen zu einem energiegeladenen Schlager-Rock-Sound, mit einem unvergleichlichen Gitarrensolo als Highlight, das beim tanzenden Publikum unweigerlich zum „headbangen“ führt.

Der energiegeladene Party-Rockschlager „Dunkle Schatten im Wind“ mit dem Jürgen

Pleinetti den Frühling 2023 begrüßt, beschreibt die innere Verwirrtheit, wenn plötzlich die Ex – wie aus dem Nichts – wieder auftaucht, und trotz aller Schmerzen der Vergangenheit die Liebe neu entfacht und die Emotionen ordentlich durcheinander schüttelt. Dabei war ihm doch längst klar; sollte eines Tages diese Situation eintreten ist es seine Pflicht, sie „Never

Ever mehr gehen“ zu lassen.

Kilian Geißer der junge Gitarrenvirtuose aus Dachau bei

München, hat dem Song ein Gitarrensolo auf Weltklasse Niveau spendiert und sein PowerRiff Groove mit pfeilschnellen Interludes treibt den Uptempo-Track voran, der durch seinen eingängigen Refrain einlädt, beim Chor lautstark mitzusingen.

Das Video zur neuen Single wurde diesmal in Jürgen Pleinetti’s heimischer „Partyscheune“ bei Teunz gedreht. Der Ort

wo der Sänger seine Persönlichkeit voll entfalten kann und immer wieder seine Fans und Freunde zum gemeinsamen Singen und Feiern einlädt. Auch auf Jürgens wachsenden TikTok Kanal erhält man Einblick in diese Location und darf sich über manche Gesangseinlage freuen. Der neue Song entstand wieder zusammen mit Textdichter Boris Fechner und Medien- /Musikproduzent Florian Glötzl und wurde beim Label und FullService Musikdienstleister F3SOUND München-Waldkirchen veröffentlicht.

VÖ-Datum: 04.03.2023

Titel: Dunkle Schatten im Wind

Interpret: Jürgen Pleinetti

Komposition: Florian Glötzl

Musikproduktion, Videoschnitt und Mastering: Florian Glötzl

(https://bayarox.de)

Text: Boris Fechner

Label: F3SOUND 2023 (https://f3sound.dehttps://f3sound.de)

Labelcode = LC86228 (F3SOUND Records)

ISRC = DEAR42376205

EAN = 4067248377482

Youtube: https://youtu.be/QxGOqGL123A Kontakt:

Telefon: 09677-9144565

Email: kontakt@juergenpleinetti.de

Webseite: https://juergenpleinetti.de

Facebook: https://www.facebook.com/JuergenPleinetti

Instagram: https://www.instagram.com/pleinetti/

Info- und Bildquelle: Büro Jürgen Pleinetti

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

