Aller guten Dinge sind drei: avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds erhält wiederholt FNG-Siegel

Berliner Fondsboutique erhält zum dritten Mal in Folge FNG-Siegel mit drei Sternen (Bestbewertung).

Berlin, 19.12.2023

9 Sterne hat die Berliner Fondsboutique in den letzten drei Jahren erhalten. Für den avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (SHC-Fonds) gab es auch dieses Jahr wieder die Bestbewertung. Das FNG-Siegel mit drei Sternen, der Qualitätsstandard Nachhaltiger Geldanlagen. Mehr Nachhaltigkeit geht nicht.

Das Fazit des Auditors: „Drei Sterne für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Der Fonds hat hierfür zusätzliche Punkte in den Kategorien ‚Institutionelle Glaubwürdigkeit‘, ‚Produktstandards‘ und ‚Portfolio-Fokus‘ (Titelauswahl, Engagement und KPIs) erzielt.“

Der SHC-Fonds entspricht somit auf höchster Stufe dem vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum.

„avesco hat den Anspruch Avantgard in Nachhaltigkeit zu sein. Es macht mich stolz zu sehen, dass wir mit unserer proprietären Methodik abseits von ESG die Auditierung wiederholt mit Bestnote absolviert haben,“ so Oliver N. Hagedorn, CEO von avesco.

Informationen zum FNG-Siegel

Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds und ähnliche Finanzprodukte im deutschsprachigen Raum. Die ganzheitliche Methodik des FNG-Siegels basiert auf einem Mindeststandard. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- und Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind. Auch müssen alle Unternehmen des jeweiligen Fonds komplett auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin analysiert werden. Tabu (in der Regel mit einer 5 Prozent Umsatztoleranz) sind Investitionen in Atomkraft, Kohlebergbau, Kohleverstromung, Fracking, Ölsande sowie Waffen & Rüstung. Nachhaltigkeits-Fonds, die sich in den Bereichen „institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Portfolio-Fokus“ (Auswahl- und Dialogstrategie, KPIs) besonders hervorheben, erhalten bis zu drei Sterne.

Über die avesco Sustainable Finance AG

Wir sind Spezialist*innen für nachhaltige Finanzanlagen. Als unternehmerische Vordenk-er*innen entwickeln, managen und vermarkten wir nachhaltige und wirkungsorientierte Vermögensanlagen, die individuelle, finanzielle Rendite, gesellschaftlichen Nutzen und soziale Wirkung erzeugen. Unser auf den neusten akademischen Stand ausgebildetes, diverses Expert*innen Team hat es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Finanzprodukte zu konzipieren, sondern unsere Kund*innen rund um die Themen Nachhaltigkeit und Impact zu inspirieren.

Mit unserem Know-how und unseren Produkten leisten wir einen Beitrag zur Finanzwende. Die Themen Nachhaltigkeit und Impact sind nicht nur zentraler Bestandteil von allem, was wir tun, sondern werden von uns auch gelebt und vorangetrieben. Damit übernehmen wir die Ver-antwortung für den Erhalt und die Schaffung neuer Potenziale für kommende Generationen. Wir sind innovativ, anders, performen nachhaltig und wirkungsorientiert: Wir sind avesco.

Pressekontakt:

Elisabeth Schaper

Head of Product Marketing & Content

Mohrenstraße 34

10117 Berlin

+49 30 288767-14

marketing@avesco.de

