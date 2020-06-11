EESystem triumphiert erneut: Gerichte bezeichnen die Anschuldigungen von Jason Shurka als „haltlos“ und „zwecklos“

Richter stellen sich weiterhin auf die Seite von Energy Enhancement System, während Jason Shurkas juristische Manöver zusammenbrechen

LAS VEGAS, NV / ACCESS Newswire / October 31, 2025 /Energy Enhancement System, LLC (EES“) hat einen weiteren entscheidenden Sieg errungen in ihrem fortwährenden Bemühen, Wahrheit, Innovation und Integrität gegen haltlose Angriffe von Jason Shurka und The Light System, Inc. (TLS“) zu verteidigen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81628/EES_103125_DEPRcom.001.png

Related Image

Das Bundesgericht des Eastern District of New York hat EES offiziell die Erlaubnis erteilt, mit ihrem vollständigen Antrag auf Abweisung fortzufahren – ein deutliches Zeichen dafür, dass das Gericht die rechtliche und sachliche Stärke der Position von EES anerkennt. Richter in mehreren Gerichtsbarkeiten bezeichneten Shurkas Eingaben bereits als haltlos“ und zwecklos“ und verwiesen die Verfahren wiederholt an die Gerichte zurück, in denen EES sie ursprünglich eingereicht hatte – und in denen EES weiterhin gewinnt.

Wahrheit statt Täuschung

Die jüngste Entscheidung folgt auf monatelange umfangreiche Schriftsätze, in denen EES darlegt, dass es sich um eine koordinierte Kampagne der Fehlinformation und Markenverwirrung handelte.

Gerichtsakten zeigen, dass Shurka – ehemals kurzzeitig in begrenzte Marketingaktivitäten mit EES involviert – ein konkurrierendes Unternehmen gründete, das fälschlicherweise suggerierte, sein Produkt sei identisch mit oder abgeleitet von der ursprünglichen EESystem-Technologie.

Die Klagen von EES in Nevada und New York beschreiben, wie Shurka und TLS ihre Verbindung falsch dargestellt, das geistige Eigentum von EES missbraucht und öffentliches Bild- und Forschungsmaterial verwendet haben, um ihr Imitationsprodukt zu bewerben. Diese Klagen verweisen auf Verstöße gegen das Lanham-Gesetz (15 U.S.C. § 1125) und das Nevada Deceptive Trade Practices Act, unter anderem.

Es geht hier nicht um Wettbewerb, sondern darum, jahrzehntelange ehrliche Arbeit und Innovation zu schützen“, sagte Hon. Dr. Sandra Rose Michael, DNM, DCSJ, Gründerin und Erfinderin des EESystems.

Ich begann mit der Entwicklung dieser Technologie 1978 – lange bevor diese Personen in Erscheinung traten. Wir werden weiterhin unser Erbe der Integrität wahren und sicherstellen, dass Wahrheit, nicht Unwahrheit, unsere Gemeinschaft leitet.“

Die Entscheidung des Gerichts erlaubt EESystem, den eingeschlagenen Kurs beizubehalten und den vollständigen Antrag auf Abweisung fortzuführen – eine klare Bestätigung, dass Authentizität und Integrität siegen.

Jede Entscheidung zu unseren Gunsten stärkt unsere Beweise und vereint unsere weltweiten Zentren noch enger“, fügte Mela Bertolacini, Tochter von Sandra Rose Michael und Sprecherin von EESystem, hinzu.

Ein Vermächtnis echter Innovation

Seit fast fünf Jahrzehnten leitet Hon. Dr. Sandra Rose Michael, DNM, DCSJ, die Entwicklung des Energy Enhancement System (EESystem) – einer Technologie, die untersucht, wie skalare und photonische Energiefelder mit dem menschlichen System interagieren.

Energy Enhancement System, mit Hunderten öffentlicher Zentren weltweit, ist bekannt für seine einzigartige Verbindung von Forschung, technischer Präzision und Bildungsarbeit.

Von seinem Hauptsitz in Nevada aus fördert Energy Enhancement System, LLC Forschung und Entwicklung im Bereich der aufstrebenden Energiewissenschaften und schafft Umgebungen, die Entspannung, Kohärenz und wissenschaftliche Neugier fördern. Seit 1978 stehen für Dr. Michael Innovation mit Integrität und das Streben nach einem tieferen Verständnis zwischen Wissenschaft und Bewusstsein im Mittelpunkt.

Über Energy Enhancement System (EESystem)

Gegründet von Hon. Dr. Sandra Rose Michael, DNM, DCSJ, ist Energy Enhancement System, LLC ein in Nevada ansässiges Forschungs- und Technologieunternehmen, das sich der verantwortungsvollen Erforschung skalaren und photonischen Energiephänomene widmet. Ziel des Unternehmens ist es, Transparenz, Bildung und die fortlaufende Untersuchung kohärenzbasierter Umgebungen zu fördern – in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Fachleuten und Gemeinschaftszentren weltweit.

Zur Gewährleistung von Transparenz und öffentlicher Nachprüfbarkeit sind die Falldetails in den offiziellen Gerichtsakten einsehbar: Energy Enhancement System, LLC v. Shurka et al., Aktenzeichen A-25-910216-B (Clark County District Court, Nevada); 2:2025cv00633 (U.S. District Court, District of Nevada); 1:25-cv-00218 / 1:25-cv-20981 (U.S. District Court, Southern District of Florida); und 2:25-cv-01234 (U.S. District Court, Eastern District of New York).

Pressekontakt

Energy Enhancement System, LLC

support@eesystem.com

www.eesystem.com

Energy Enhancement System – Wo Wahrheit, Wissenschaft und Integrität weiterhin siegreich sind.

SOURCE: Energy Enhancement System

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Schwarzwälder Charme“ heißt die neue TV-Show auf Stimmungsgarten TV Professionelle Datenträger- und Festplattenentsorgung in Mannheim – ProCoReX Europe GmbH Verlässlich