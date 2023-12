Der Pankower Kleingarten-Skandal ist nicht beendet: Waren die Vorwürfe gegen Viola Kleinau wirklich haltlos ?

Bereits bzw. noch im Info „10 / 2022 (Kleingartenpark Rosenthal Nord e.V.)“ verteidigte Reiner Giese leidenschaftlich Viola Kleinau. Er bezeichnete die Vorwürfe gegen Frau Kleinau als HALTLOS !

Giese, der Vorsitzende eines Pankower Kleingartenvereins, verteidigte in der o.g. Info leidenschaftlich Viola Kleinau, und er nannte die Kritik an Viola Kleinau (wie sie in der Internetzeitschrift „Liebesgrüße vom Gartenzwerg“ nachzulesen ist) ….

… h a l t l o s

(Originalton Reiner Giese – wörtlich). Wir wissen jedoch längst, daß die Kritik an Frau Kleinau wahrheitsgemäß und zutreffend war und -leider- von der Wirklichkeit sogar noch übertroffen worden ist.

Dazu (ausführlicher):

https://www.pankower-gartenzwerge.de/pressemitteilungen/neue-berichte-5/

Daß Reiner Giese nunmehr Mitglied der Personalfindungskommission beim Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e.V. ist, betrachten viele Pankower Kleingärtner als äußerst problematisch. Die Zweifel an einem wirklich beabsichtigten (ehrlichen) Neuanfang sind ohnehin schon riesengroß.

Der Präsident des Landesverbands der Gartenfreunde Berlin, Gerd Schoppa, in der Ausgabe Dezember 2023 der Zeitschrift „Gartenfreund“: Zum Pankower Kleingarten-Skandal :

„… In diesem Ausmaß war das für mich unvorstellbar. Als wir Ende 2022 erstmals … erfuhren, nahm niemand an, dass der Verband dort systematisch und über Jahre geschröpft worden war. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass es zu solchen Verfehlungen über einen längeren Zeitraum kommen kann, ohne dass ein gewähltes Gremium, der Vorstand oder die Delegiertenversammlung , kritisch nachfragt und seine Kontrollpflichten ausübt. …“.

Ergänzende Anmerkung vom Verein „BRANDBRIEF – Pankower Netzwerk und Notgemeinschaft gegen Korruption, Kriminalität … im Kleingartenwesen e.V.“ =

Der Pankower Skandal ist zweifellos der größte, den es im deutschen Kleingartenwesen jemals gab, aber bei weitem nicht der einzige. Wir haben aus ganz Deutschland Hunderte sms, Emails, Anrufe, Briefe erhalten (mit überwiegend äußerst fundierten Darlegungen). Das Aushebeln der Kontrollinstanzen ist vglw. einfach (fünf Mechanismen bzw. Tricks ermöglichen hier das „Sesam öffne dich“). Auf Dauer wird Abhilfe nur durch externe Kontrollen möglich sein (vgl. dazu die ins Berliner Abgeordnetenhaus eingebrachte Initiative:

https://www.pankower-gartenzwerge.de/lichtblicke-der-hoffnung/eine-konstruktive-initiative/

Das ist gerade im Interesse der Vereine und Verbände, die „sauber“ sind und vor rufschädigenden Verdacht geschützt werden sollten. Dazu (ausführlicher) :

https://neue-pressemitteilungen.de/zum-pankower-kleingarten-skandal-die-kontrollpflichten-wurden-nicht-ausgeuebt-sagt-der-landesverband-berlin.html

