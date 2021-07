Mein privates Kochbuch – Schmackhafte Gerichte aus Shanghai

Mit „Mein privates Kochbuch“ veröffentlicht die chinesische Autorin und begeisterte Köchin Yun Hua eine Rezeptsammlung moderner chinesischer Gerichte.

Auf Drängen ihrer Freunde und Bekannte entschied sich Yun Hua, eine Auswahl ihrer Rezepte zu veröffentlichen. Dabei entwickelte die junge Frau ihre Leidenschaft fürs Kochen erst, nachdem sie ihre Heimat China verlassen hatte und nach Deutschland gekommen war. Basierend auf ihren Grundkenntnissen begann sie, traditionelle und moderne Gerichte im Shanghai-Stil zu kochen. Dabei legt sie viel Wert auf gesunde und einfache Rezepte, die teilweise auch vegan sind.

Da Hua ihre Gerichte alle spontan und selbst kreiert hat, war es gar nicht so einfach, alles in Form von Rezepten aufzuschreiben. Nun gewährt sie aber einen schmackhaften Einblick in die Geheimnisse ihrer Küche. Das Besondere an diesem Kochbuch ist, dass es nicht nur professionell bebildert ist, jedem Rezept ist eine kleine unterhaltsame Geschichte vorangestellt. Hierin wird die historische Entstehung des jeweiligen Gerichts beschrieben, die teilweise ein Jahrtausend zurückreicht.

„Mein privates Kochbuch" von Yun Hua ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32909-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

