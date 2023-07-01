  • Auszeit an der Müritz: AllerleiMeer lädt ein zu Ferien zwischen Wald, Wasser und Wohlgefühl

    AllerleiMeer bietet stilvolle Ferienwohnungen und Häuser rund um die Müritz. Gäste genießen Komfort, Natur und Erholung in Mecklenburg Vorpommern.

    Wenn Sie einen Urlaub suchen, bei dem Entspannung, Natur und Komfort Hand in Hand gehen, dann ist AllerleiMeer die perfekte Adresse. Eingebettet in die zauberhafte Landschaft Mecklenburg Vorpommerns bietet AllerleiMeer hochwertige Ferienwohnungen, Ferienhäuser und stilvolle Appartements rund um die Müritz und den Müritz Nationalpark.

    Unterkünfte mit Charakter und Komfort

    Ob gemütliches Appartement, familienfreundliches Ferienhaus oder Urlaubsdomizil mit Panoramablick: Jede Unterkunft bei AllerleiMeer ist liebevoll eingerichtet und gepflegt. Stilvolle Ausstattung trifft auf wohnliche Atmosphäre. Viele Objekte sind hundefreundlich, ideal für Familienurlauber oder Gäste, die ihren vierbeinigen Begleiter mitbringen möchten.

    Lage, Natur und Freizeitmöglichkeiten

    AllerleiMeer liegt in einer der schönsten Regionen Deutschlands, in der Seen und Wälder rund um die Müritz. Hier erwarten Gäste klare Seen, weitläufige Natur, stille Buchten und vielfältige Ausflugsmöglichkeiten. Ob Wassersport, Rad und Wandertouren oder einfach das Genießen der Natur, Ruhe und Abenteuer sind hier nah beieinander.

    Service, der den Urlaub trägt

    Als Gastgeber kümmert sich AllerleiMeer nicht nur um die Vermittlung von Unterkünften, sondern darum, dass jeder Aufenthalt individuell und angenehm wird. Von der Auswahl der passenden Unterkunft bis zur Beratung vor Ort wird viel Wert auf persönlichen Kontakt gelegt. Auch familienfreundliche Ausstattung und Urlaubsangebote für Hundebesitzer gehören dazu.

    Angebote mit Überblick und Inspiration

    Auf der Website finden Gäste aktuelle Angebote, neue Ferienunterkünfte und eine große Auswahl an Destinationen wie Mirow, Waren an der Müritz, Plau am See, Rechlin, Röbel und weitere Orte. Gerade die Regionen rund um die Müritz laden ein, verschiedene Orte zu entdecken und sich immer wieder neu zu verlieben.

    Ein Urlaub, der bleibt

    AllerleiMeer möchte mehr bieten als Ferien: Erinnerungen, Ruhe und Lebensfreude. Wer hier bucht, wählt nicht einfach eine Unterkunft, sondern ein Erlebnis. Ein persönlicher Rückzugsort, mitten in der Natur, voller Möglichkeiten und doch weit weg vom hektischen Alltag.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Ferienhausverwaltung AllerleiMeer
    Frau Benita Günther
    Neuer Markt 20
    17248 Rechlin
    Deutschland

    fon ..: +49 39823-291735
    web ..: https://www.allerleimeer.de/
    email : urlaub@allerleimeer.de

    Pressekontakt:

    Ferienhausverwaltung AllerleiMeer
    Frau Benita Günther
    Neuer Markt 20
    17248 Rechlin

    fon ..: +49 39823-291735
    web ..: https://www.allerleimeer.de/
    email : urlaub@allerleimeer.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. „Wald-Auszeit mit Camper“ und der Entschleunigungs-Gastgeberin Petra Lupp
      Wald-Auszeit mit Camper ist ein interessantes SlowTourism Veranstaltungs-Format für Ruhesuchende mit eigenem Wohnmobil/Van. Im Fokus Entspannung, Achtsamkeit, Energie tanken. Termine Juni + September ...

    2. „Ein Wald voller Musik“: skywalk allgäu lädt zum musikalischen Naturerlebnis ein
      Exklusives Musik-Event im skywalk allgäu am 01. Juli 2023...

    3. Entspannte Ferien im Traumhaus: Casa Kristel auf Mallorca bietet Luxus und Komfort für Ihren Urlaub
      Casa Kristel ist ein Juwel der Erholung und des Luxus auf der bezaubernden Insel Mallorca....

    4. Frau Susan Jaskulski wird erste Lebenshelferin in Waren (Müritz) – SeniorenLebenshilfe erweitert ihr Team
      Susan Jaskulski ist unsere neue Lebenshelferin in Waren (Müritz). Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben....

    5. Usedomliebe: Die optimale Wahl für eine Auszeit auf der Sonneninsel
      Ein Blick auf das vielfältige Angebot von Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Hausbooten von Usedomliebe...

    6. Auf der Suche nach einem Last-Minute-Urlaub? Wo die Promis auf Mykonos Ferien machen
      Die weiße Trauminsel Mykonos ist der perfekte Ort für ein Rendezvous mit dem Spätsommer. Kein Besuch der Insel ist komplett, ohne das preisgekrönte Boutiquehotel Kensho Ornos besucht zu haben....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.