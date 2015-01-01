  • „Im selben Zug für immer“ fährt musikalisch Martin Jones

    Das alte Lied in neuer Version

    BildDer Zug des Lebens, manchmal scheint er schon abgefahren, und manchmal begibt man sich unbewusst auf ein Abstellgleis… Um von dort wegzukommen, genügt manchmal nur ein Augenblick. Und genau darüber erzählt Martin JONES in der neuen Version von „Im selben Zug für immer“.

    In Uwe Nikolaus hat Martin Jones einen kreativen Partner gefunden, der ihm maßgeschneiderte Songs aus einer Hand liefert. Und so ist dieser Song in einer härteren Version (unter dem Titel „Im selben Zug“) und in der jetzt vorliegenden gefälligeren Version („Im selben Zug für immer“) verfügbar. Schon auf dem Album „Mehr ist es nicht“ kann man hören, wie wunderbar kreativ das Team Nikolaus/Jones musikalisch harmoniert.

    Steigen Sie ein in den „Im selben Zug für immer“. Martin JONES wünscht gute Fahrt dabei.

    PS: Für diejenigen, denen es aufgefallen ist: Martin Jones ist wieder Martin Jones!! Das eingefügte ‚M‘ in Martin M. Jones hatte für Irritationen gesorgt… Deshalb – frei nach Schuster bleib bei deinen Leisten – ist es wieder verschwunden. Martin Jones bleibt Martin Jones, auch ohne „M“ im Namen. 🙂
    Herzlich Grüße von Martin Jones und seinem Team von JAY KAY / Xenia Records.

