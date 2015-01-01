„Leb Deinen Traum“ empfiehlt musikalisch Arno Verano

Ein tolles deutsches Cover

Mit seiner neuen Single „Leb Deinen Traum“ verleiht der Hamburger Sänger einem britischen Popsong eine völlig neue Seele.

Die Single basiert auf dem internationalen Popsong „The Night That’s Never Ending“, den Arno Verano gemeinsam mit Andreas Schulze durch einfühlsame deutsche Lyrics und einen modernen, frischen Pop-Sound neu interpretiert und zu neuem Leben erweckt hat.

Das Original stammt von der britischen Sängerin Sonia, die in den späten 80er- und frühen 90er-Jahren mit ihren Hits und Produktionen von Stock-Aitken-Waterman internationale Erfolge feierte. Der Titel erschien ursprünglich 2019 – nun bekommt er durch Veranos Stimme einen ganz besonderen neuen Anstrich.

In „Leb Deinen Traum“ erzählt Arno Verano von der Kraft der eigenen Visionen, dem Mut, seinen Weg zu gehen, und der Hoffnung, die in jedem Neuanfang steckt. Mit eingängiger Melodie, moderner Produktion aus dem Hause C-base-music und einem deutschen Text der unter die Haut geht, wird der Song zu einem echten Mutmacher.

Die Urheber des Originals zeigten sich begeistert über die neue deutsche Adaption und unterstützen den Release voller Freude – ein Zeichen für die internationale Strahlkraft dieses Projekts.

Arno Verano verleiht dem Song eine ganz eigene Note: kraftvoll, authentisch und mit einer positiven Botschaft, die aktueller nicht sein könnte.

„Leb Deinen Traum“ ist mehr als nur eine Coverversion – es ist ein musikalisches Statement. Für alle, die an sich glauben. Für alle, die noch träumen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tierquälerei mit System: Kaninchen aus größter Zucht Deutschlands im „Asamhof“ missbraucht-Ermittlungen laufen Illegale Käfighaltung bei Geflügelbörse in Ludwigslust-Parchim aufgedeckt – ANINOVA erstattet Anzeige