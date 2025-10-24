  • Bella Renate – der neue Apresski-Austrorock von Solarkreis

    Neuer Dialektpop aus Österreich

    BildSkifoan, Schmarren & Solarkreis: Jetzt kommt „Bella Renate“!

    Aus Bella Estate wird Bella Renate – die steirische Band Solarkreis hat ihren Sommerhit kurzerhand ins Winter-Outfit gesteckt. Statt Strand und Aperol gibt’s jetzt Hüttenwirtin, Kaiserschmarrn und jede Menge Schmäh.

    Die Idee entstand mitten im Hochsommer, bei brütender Hitze zwischen zwei Konzerten in Bayern. Und was dabei rauskam? Ein Song mit Augenzwinkern und Mitsing-Garantie.

    Kurz gesagt: Der perfekte Sound für alle, die Après-Ski lieber mögen als Strandurlaub.

    Dialektpop – modern, ausdrucksstark und lebensbejahend – das ist Solarkreis. Nach 10 erfolgreichen Jahren hat sich die Band längst als fixer Bestandteil in der österreichischen und bayrischen Musikszene etabliert. Der Mix aus fetten Beats, coolen Bläserlines und modernen Sounds gepaart mit einer unverwechselbaren Stimme macht den unverkennbaren Sound von Solarkreis aus. Dass der Spaß an der Sache selbst im Vordergrund steht, erkennt man bei den Live-Auftritten der Band. Energiegeladen, humorvoll mit einer Prise Selbstironie und jederzeit authentisch, so geben sich die 7 Jungs auf der Bühne. Dem Publikum gefällt’s und schweißtreibende Konzerte mit der einen oder anderen Überraschung sind garantiert.

    Solarkreis – Bandmembers
    Hartmut Pollhammer: Bandleader, Keyboards, Backing Vocals
    Michael Fritz: Vocals
    Bertram Pollhammer: Gitarre
    Robert Klammler: E-Bass
    Stefan Ertl: Drums, Backing Vocals
    Stefan Kaufmann: Saxophon
    Daniel Kukovetz: Saxophon, Backing Vocals
    VÖ-Datum: 24.10.2025
    Komponisten: Hartmut Pollhammer, Daniel Kukovetz &Stefan Ertl
    Textdichter: Bertram Pollhammer, Michael Fritz & Stefan Kaufmann
    ISRC: ATPJ42500003
    Länge: 02:47 Minuten
    Label: SK Entertainment/ Austria
    Quelle: Hartmut Pollhammer/ Solarkreis

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Bella Estate – der neue Dialektrock der österreichischen Band Solarkreis
      ein Urlaub voller Hindernisse...

    2. Geh Manuela – der neue Austrosong von Solarkreis
      Austropop der Rockt!...

    3. Morgn – der neue Austrohit von Solarkreis
      Die Erfolgsgeschichte von Solarkreis geht weiter...

    4. Arnautovic – der neue Austro-Dialekt-Song von Solarkreis
      Das richtige Lied zur Europa Fußball Europameisterschaft...

    5. Solarkreis feat. Naomi Burke sagen musikalisch „Ok“
      Dialekt-Rock trifft Hip Hop...

    6. Immer dabei-der neue Dialektpopsong der Austroband Solarkreis
      Austropop im Dialekt ist geil...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.