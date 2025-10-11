Riesen Erfolg von Mike Dee und seinen Künstlern in Hollenbek

Live ist Live

Zum ersten Mal fand das seit über 3 Jahrzehnte in Norddeutschland bekannte und beliebte Show- und Tanzvergnügen „Mike Dee`s Original Kultshow“, dass diesmal unter dem speziellen Motto „Der große Schlager- und Oldieabend“ lief, im Ort Hollenbek im Lauenburgischen Land statt. Der bekannte Lübecker Kult-Moderator Mike Dee präsentierte am 11.10.2025 im Festsaal von Hollenbek`s Countryside wie gewohnt 3 hervorragende Künstler, die live vor`s Mikrofon traten.

Den Anfang machte die bezaubernde Sängerin Nina la Vida aus Glinde. Sie sang sich sofort in die Herzen des Publikums u.a. mit den Evergreens „Ich liebe das Leben“, „Er gehört zu mir“, „Eviva Espana“, aber auch mit ihren eigenen Titeln wie „Viva la Vida“ und „In einer Sommernacht in Rom“. Als zweites trat Marco Riccardo, die temperamentvolle Stimmungs-Kanone aus Hamburg, vor`s Mikrofon. Er holte mit Titeln wie „Einen Stern“, „Cordula Grün“, „Amarillo“ und vielen weiteren bekannten Schlagern auf Anhieb die Gäste von ihren Stühlen. Die dritte im Bunde war die beliebte Allround-Sängerin Silvia Swart aus Holland. Aus ihrem umfangreichen Repertoire sang sie eigene Titel in ihrer Muttersprache, englische und auch Lieder in deutsch, so zum Beispiel „Lass die Sonne in Dein Herz“. Die Herzen der Gäste sind sofort aufgegangen und als Silvia dann noch auf Wunsch von Mike Dee den Nr.-1- Hit „It`s A Real Good Feeling“ von Popstar Peter Kent in einer Cover-Version sang, war die Stimmung auf dem Höhepunkt. Das tolle Publikum klatschte und sang kräftig mit – viele Gäste standen auf den Stühlen und es wurde voller Freude ausgelassen getanzt.

Es war ein grandioser Showabend mit rund 100 Gästen (ausverkauft) aus heimischen Publikum und Gästen aus nah und fern. So kamen u.a. wie gewohnt Fans aus Schleswig Holstein, Kreis Stormarn, Niedersachsen, Hamburg, Brandenburg, Baden Württemberg und Dänemark. Die weiteste Anreise hatte Achim Krabbes, Inhaber von Radio Dragon Flame. Er kam extra aus Ungarn und traf sich mit seinen Radioteam hier vor Ort bei der Show. Mike Dee und seine Künstler haben es wieder geschafft durch ihre Art und Darbietung den Menschen mit Spaß, Unterhaltung und Musik, einfach Freude zu schenken. Hervorzuheben war auch das exzellente Service-Team und das leckere Essen in Hollenbek`s Countryside. Veranstalter Wolfgang Piontek, der diese beliebte Show organisiert, war sehr zufrieden mit dem Abend. So kann man mit Freude sagen: Im kleinen Ort Hollenbek war die Stimmung groß!

Bericht: Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

(Fotoquelle: Büro Mike Dee)

