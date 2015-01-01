Wenn die Sonne deine Träume küsst – der neue Schlager von Piedro aus der Schweiz

Neue Musik aus der Schweiz

Der Schweizer Sänger und Charmeur Piedro meldet sich mit seiner neuen Single „Wenn die Sonne deine Träume küsst“ zurück – einem gefühlvollen, eingängigen Titel, der Herz und Ohr gleichermaßen berührt.

Der Song erzählt eine romantische Liebesgeschichte voller Sehnsucht, Zärtlichkeit und Verlangen – ein musikalisches Erlebnis, das sofort ins Herz geht und gleichzeitig zum Mitschunkeln einlädt.

Der Text stammt von Georg Labusch, die Komposition entstand in erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen Georg Labusch und Horst Lemke. Produziert wurde die Single von CHD Sound & Music in Kooperation mit Marabu Records.

Besonderen Wert legten alle Beteiligten auf echte, handgemachte Musik. Statt ausschließlich auf digitale Sounds zu setzen, wurden Live-Instrumente eingespielt, um dem Song Wärme, Tiefe und einen natürlichen Klang zu verleihen. Diese Liebe zum Detail verleiht der Produktion eine spürbare Qualität und hebt sie positiv von vielen heutigen Standard-Produktionen ab.

Mit „Wenn die Sonne deine Träume küsst“ präsentiert Piedro einen Song, der den Zauber des Moments einfängt – melodisch, charmant und absolut radiotauglich. Ein Hitkandidat, der in keinem Radioprogramm fehlen sollte!

Künstlerbio

Piedro, der charmante Sänger aus der Schweiz, steht für Gefühl, Leidenschaft und Authentizität. Mit seiner warmen Stimme und seiner charismatischen Bühnenpräsenz begeistert er seit Jahren sein Publikum.

Seine Songs erzählen Geschichten von Liebe, Sehnsucht und dem wahren Leben – mal romantisch, mal lebensfroh, aber immer mit Herz. Musikalisch bewegt sich Piedro zwischen deutschem Schlager und Volksmusik, mit eingängigen Melodien, die sofort ins Ohr gehen.

Mit seiner neuen Single „Wenn die Sonne deine Träume küsst“ zeigt Piedro einmal mehr, wie gefühlvolle Musik klingen kann – ehrlich, emotional und unverkennbar Piedro.

