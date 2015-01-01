  • Peter Lorenz singt über seine Gefühle und den Liebestod

    Sein kleines Comeback

    BildPeter Lorenz ist als Sänger seit 30 Jahren in der Musikbranche kein unbeschriebenes Blatt. Mit seiner unverwechselbaren Stimme konnte er sich immer wieder mit seinen Titeln erfolgreich in den Airplay Charts platzieren. Ob Party pur, krachende Disco-Rhythmen oder leise Balladen. Mit über 120 Liveauftritten pro Jahr in Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland oder Mallorca führt Peter Lorenz die Menschen immer auf eine sehr emotionale Ebene.

    Sein neuer Titel „Meine Gefühle“ wurde mit TOP Studiomusikern im Marabu- Records Tonstudio aufgenommen. Für die Produktion und das Arrangement zeigt sich Horst Lemke verantwortlich.

    Quelle: Horst Lemke/ Marabu Records

