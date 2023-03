Beste Freunde – davon singt Hannes Lanz

Schlager mit Wiener Schmäh.

„Beste Freunde“! WAS wären wir wohl ohne sie? WER wären wir wohl ohne sie? WO wären wir wohl ohne sie?

Uns allen ist es vermutlich schon passiert, dass wir Dinge selbst unseren Liebsten nicht haben anvertrauen können, wohl aber dem Einen, der Einen, die einfach nicht fragt „Warum?“, sondern uns akzeptiert WIE wir sind. Hannes Lanz besingt dieses große Thema in der ihm eigenen, authentischen Art auf beeindruckende Weise.

Dabei kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie oft man sich sieht oder miteinander spricht. Allein das Vertrauen darauf, dass da jemand ist, zu dem/der man in guten, wie in schweren Momenten bedingungslos gehen kann, ist nicht in Gold aufzuwiegen. Dieses Gefühl von Sicherheit ist eines der größten Geschenke, das es gibt. Dabei muss man nicht immer derselben Meinung sein, oder seine Fahne in den Wind der anderen halten. Solange dieses Boot, in dem Freunde gemeinsam sitzen, im selben Ozean schwimmt, wird kein Sturm es zum Wanken bringen. Und so bleibt es wohl immer wieder ein ganz besonderer Moment, wenn man sagen kann: wir sind „Beste Freunde“!

Text: Thorsten Schmidt; Musik: Hubert Molander und Johannes Eichhoaber

Label und Labelcode: Fiesta Records, LC 02000

Veröffentlichungs-Datum: 17.03.2023

Mehr Infos zu Hannes Lanz gibt es im Internet unter www.hanneslanz.at und bei ihm in den sozialen Medien wie Facebook

Info- und Bildquelle: Büro Hannes Lanz

