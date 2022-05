Weil wir Freunde sind-das großartige Album von Amore Blue

Das Album ist eine weitere Stufe auf der Erfolgsleiter

Letztes Jahr sorgten Amore Blue mit ihrem Titel „Weil wir Freunde sind“ in der Fernsehshow „Immer wieder sonntags“ bei Stefan Mross in der ARD für Furore. Das Duo trat sechs Mal in der dortigen Sommerhitparade auf und eine tolle Karriere begann.

Nun bringen sie mit dem gleichnamigen Albumtitel „Weil wir Freunde sind“ ihr erstes CD-Album heraus. Das Album enthält 12 wunderbare Schlager zum Feiern, Tanzen und Zuhören. So ein Zuhör-Titel ist die Ballade „Das Wunder von Santa Maria“, das die aktuelle Single von Amore Blue ist. Die in den Liedern verwendeten Instrumente, Trompete und Saxophon, wurden von den Interpreten selbst gespielt.

Neben ihrem gemeinsamen Geburtsdatum teilen die beiden auch ihre Leidenschaft für Musik. Die Zwillinge Bianca und Patrick sind in Nürnberg geboren und erlernten in den vergangenen Jahren verschiedene Musikinstrumente. Sie spielen u.a. Klavier, Saxophon sowie Trompete, doch auch ihr Gesang ist fester Bestandteil von AMORE BLUE.

Da sie von früher Kindheit an von der Musik geprägt wurden, besuchten beide ein musisches Gymnasium. Das war ein weiterer, wichtiger Grundstein ihrer heutigen Musikkarriere, in der sie bis heute viele weitere erfolgreiche Stationen erreichten. 2015 gründeten sie AMORE BLUE und 2017 nahmen sie bereits in der Finalshow des Wettbewerbs „Schlager-Trophy“ teil. Doch das Jahr 2021 sollte ein ganz besonderes für Bianca und Patrick werden. Sie wurden von der ARD in die „Immer wieder sonntags“-Sommerhitparade eingeladen, gewannen mit ihrem zweiten eigenen Titel „Weil wir Freunde sind“ ab der zweiten Staffel alle Wertungen und schafften somit den Sprung in das große Endfinale, das am 19.09.2021 über den Bildschirm lief.

Mit viel Liebe sangen und spielten die beiden ihre Melodien für das gleichnamige Album „Weil wir Freunde sind“ ein. Man muss kein Hellseher sein um zu erahnen, dass ihnen ihr musikalischer Weg mit ihren neuen Liedern noch viele weitere Erfolge bescheren wird.

Amore Blue – Das Wunder von Santa Maria

M: Peter Fiedler, T: Marco Wahrstätter, Peter Fiedler

Verlag: Berton

Label: Tyrolis LC 08453

EAN: 9003549536376

ISRC: ATT252205070

Produktion: Wörle Musicland

VÖ-Datum: 27.05.2022

Mehr über Amore Blue gibt es im Web unter www.amore-blue.de und bei Ihnen auf Facebook und Instagram

Quelle: Büro Amore Blue/ Herbert Schummer

