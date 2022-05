Kredit ohne Schufa Geheimnis, das garantiert keine Deutsche Bank verrät!

Auch wenn der Kreditsuchende explizit nach einem Kredit ohne Schufa fragt, ist bei Maxda in über 90% aller Fälle ein ganz normaler Kredit möglich.

In 90% aller Fälle ist auch bei einem negativen Schufa-Eintrag dennoch ein ganz normaler Kredit möglich! Dies ist damit zu erklären, dass mittlerweile nicht mehr bei jeder Bank ein negativer Schufa-Eintrag als schwerwiegend erachtet und damit zu einer Ablehnung des Kreditantrags führt. Mehr dazu unter: Kredit ohne Schufa Geheimnis, das garantiert keine Deutsche Bank verrät!

Bei Maxda wird zum Vorteil des Kreditsuchenden immer zuerst nach einem ganz normalen Kredit gesucht. Die Suche nach einem Kredit OHNE Schufa erfolgt erst dann, wenn wegen schwerwiegenden Schufa-Verstössen kein normaler Kredit möglich ist.

Die Maxda Darlehensvermittlung GmbH ist ein unabhängiger Online-Kredit Anbieter. Maxda ist langjähriger Spezialist für bezahlbare Kredite auch ohne Schufa-Eintragung. Damit spricht das Unternehmen insbesondere eine Zielgruppe an, die bei „klassischen Banken“ häufig keine oder nur schlechte Aussichten auf einen Kredit hat.

MAXDA ist mehr als eine gewöhnliche Bank: Der Kunde erhält bei MAXDA das beste Angebot von vielen Partner-Banken im In- und Ausland, auch ohne Schufa, auch für Selbständige, auch am Wochenende! Kostenlose Kreditofferte in 24h!

Neben Krediten ohne Schufa bietet Maxda konventionelle Ratenkredite, Autokredite, und Umschuldungen bzw. Schuldensanierungen an.

Viele kennen bereits den Maxda Barkredit aus der TV-Werbung. Kredite bis zum Betrag 250.000 Euro sind bei Maxda auch dann möglich, wenn andere Banken bereits abgelehnt haben. Auch ohne Schufa-Auskunft!

Maxda arbeitet dabei als unabhängiger Dienstleister mit den führenden deutschen und europäischen Kreditbanken zusammen und kann damit seinen Kunden ein optimiertes Kreditangebot machen. Maxda vermittelt Kredite ohne Schufa-Auskunft mit Kreditsummen von entweder 3500 EUR, 5000 EUR oder 7500 EUR, die Laufzeit beträgt jeweils 40 Monate.

Maxda ist konform mit der Deutschen Stiftung Warentest:

* Kreditsumme von 500 bis 250.000 Euro

* Kredit ohne Schufa bis 7.500 Euro

* Kredit auch für Selbständige, Unternehmer und Freiberufler!

* Zur freien Verwendung (z.B. Umschuldung, Dispokredit, Urlaubskredit)

* Kreditfinanzierung erfolgt durch internationale Geldgeber, deshalb günstigere Zinsen möglich!

* Laufzeit zwischen 10 bis 120 Monate

* Absolut diskret: Ihr Arbeitgeber und Ihre Hausbank erfährt nichts!

* Kostenloses Angebot in 24 Stunden!

Mit Maxda per Internet werden im Vergleich zum traditionellen Kreditvergabeverfahren der Hausbank beträchtlich Kosten gespart. Diese Einsparungen werden dann durch günstigere Kreditzinsen an die Kreditnehmer weiter gegeben.

Der Kreditvermittler Maxda arbeitet mit mehreren Partner-Banken im In- und Ausland zusammen, um für den Kunden das beste Kreditangebot zu ermitteln. Wenn der Kunde sonst bei einer Bank um einen Kredit bittet, erhält er nur das Angebot dieser Bank! Um vom gleichen Vorteil zu profitieren, müsste der Kreditsuchende also bei mehreren Banken vorsprechen! Anders als bei der Bank sind auch Kredite trotz negativer Schufa und schufafreie Kredite möglich.

Kredit auch in schwierigen Fällen (z.B. negative Schufa) möglich!

Viele Kreditsuchende stellen sich die Frage, wie es auf seriöse Art möglich ist, Darlehen zu vermitteln, wenn andere Banken bereits abgelehnt haben.

Es ist die Kernkompetenz von Maxda auch in schwierigen Fällen (z.B. Schufa-Probleme) Kredite vermitteln zu können, wenn andere Banken bereits abgelehnt haben. Dies ist möglich aufgrund der Zusammenarbeit mit vielen kleineren Partnerbanken im In- und Ausland, welche unkompliziert, kundennah und auch ohne das Kriterium der Schufa das Kreditbegehren der Kunden bearbeiten!

Viele dieser kleineren Banken verlangen zwar eine Schufa-Auskunft, ermöglichen aber bei geringfügigen Schufa-Problemen ganz normale Kredite. Dies ist der wesentliche Unterschied zu den klassischen Deutschen Banken, die bei negativen Schufaeinträgen keinen Kredit vergeben, und zwar ganz unabhängig vom Grad der Schufa-Verletzung! Normale Kredite (immer mit Schufa) sind generell schneller abzuwickeln und sind in der Regel günstiger. Deshalb wird zum Vorteil des Kreditsuchenden zunächst immer die Möglichkeit eines normalen Kredites mit Schufa ausgelotet!

Unser Rat: Prüfen, ob Kredit trotz Schufa möglich ist!

Die Suche nach einem Kredit trotz negativer Schufa ist deshalb für den Kreditsuchenden von Vorteil, da nicht bei jeder Bank ein negative Schufa-Eintrag als schwerwiegend erachtet und zu einer Ablehnung des Kreditantrags führt. Bei kleinen Schufa-Mängeln wie beispielsweise eine vergessene oder nicht pünktlich bezahlte Rechnung kann dennoch ein ganz normaler Kredit möglich sein! Empfehlungen für geeignete Kreditvermittler finden Verbraucher in der Kredit trotz Schufa Rangliste.

