Wer einen Kredit beantragen möchte, der bangt möglicherweise vor der Bonitätsprüfung der Schufa-Auskunft. Diese hat nämlich schon so manchen Kunden seine Kreditwürdigkeit gekostet. Bavaria Finanz Service verzichtet deshalb bei der Prüfung der Bonität auf eine Schufa-Auskunft und arbeitet mit einer Spezialbank zusammen, die auch Kunden mit potenziell schlechtem Schufa-Eintrag einen Kredit ermöglicht. Darüber hinaus wird auch auf eine Schufa-Eintragung verzichtet – ein weiterer Vorteil, wenn es darum geht, sich das gewünschte Leben zu finanzieren.

o Was steckt hinter Bavaria Finanz Service?

o Wie funktioniert ein schufafreier Kredit?

o Welche Banken vergeben einen Kredit ohne Schufa?

o Welche Vorzüge bietet ein Kredit ohne Schufa?

o Welche Unterlagen sind für einen Kredit ohne Schufa nötig?

o Was versteht man unter einer Finanzsanierung?

o Worin liegen die Vorteile einer Finanzsanierung?

o Wie läuft eine Finanzsanierung ab?

o Wie beantragt man eine Finanzsanierung?

WAS STECKT HINTER BAVARIA FINANZ SERVICE?

Bavaria Finanz Service ist ein renommierter Online-Kreditanbieter, der sich vor allem durch sein niederschwelliges und unkompliziertes Angebot für Kunden auszeichnet, die von herkömmlichen Banken keine Möglichkeit auf einen Kredit bekommen würden. Bavaria Finanz Service besteht bereits seit 15 Jahren und kann daher mit jeder Menge Erfahrung im Onlinekredit-Business punkten. Das Angebot des Kreditanbieters ist allumfassend und reicht von Kreditzusammenfassung, Sofortkrediten, Umschuldung, Kreditaufstockung bis zu Kfz-Krediten für das Auto. Dabei achtet Bavaria Finanz Service darauf, den Kunden stets faire Konditionen zu bieten.

WIE FUNKTIONIERT EIN SCHUFAFREIER KREDIT?

Die Experten des Bavaria Finanz Service erklären, dass ein Kredit ohne Schufa auf genau demselben Weg funktioniert wie jeder andere Kredit auch. Zunächst wird ein Onlinekreditantrag gestellt, anschließend erfolgen die Prüfung des Antragstellers und die Auszahlung an diesen. Normalerweise ist die Abwicklung laut Bavaria Finanz Service unkompliziert und dauert nicht mehr als ein paar wenige Tage. Auf die Schufa-Auskunft wird wie bereits erwähnt bei der Bonitätsprüfung des Kreditnehmers verzichtet. Der Kreditvertrag legt schließlich die Raten fest und verläuft ansonsten genauso wie ein Standart-Kredit.

WELCHE BANKEN VERGEBEN EINEN KREDIT OHNE SCHUFA?

Bavaria Finanz Service arbeitet aufgrund der langjährigen Erfahrung mit einer spezialisierten Bank in Lichtenstein zusammen, die bereits seit über 20 Jahren insbesondere an deutsche Staatsbürger Kredite ohne Schufa vergibt. Die Umgehung der Schufa ist hier völlig legal, weshalb sich der Kreditnehmer keine Sorgen machen muss.

WELCHE VORZÜGE BIETET EIN KREDIT OHNE SCHUFA?

Die Mitarbeiter von Bavaria Finanz Service wissen, dass es in Zeiten immer größer werdender Einschränkungen und Datenspeicherung für viele Menschen enorm schwierig ist, einen Kredit zu bekommen. Kredite ohne Schufa bieten in diesem Zusammenhang eine große, finanzielle Freiheit, weil die Daten im Haus bleiben und auch die in der Schufa gespeicherten Informationen nicht zur Bonitätsprüfung hinzugezogen werden. Darüber hinaus ist der Kredit von Bavaria Finanz Service ohne einen vorherigen Bankbesuch möglich. Die gesamte Abwicklung erfolgt schlicht und einfach auf dem Postweg und die Sachbearbeiter von Bavaria Finanz Service kümmern sich um eine schnelle Abwicklung und Auszahlung. Des Weiteren erklären die Experten von Bavaria Finanz Service, dass ihre Kreditvergabe vollkommen diskret abläuft und die Kreditlinie der Hausbank somit nicht gehemmt wird. Die Kredite ohne Schufa stehen dem Klienten somit zur freien Verfügung und können ohne Einschränkung für Urlaub, Hobbys, das Auto und vieles mehr genutzt werden. Auf Wunsch kann die Auszahlung sogar per Überweisung auf ein Wunschkonto erfolgen.

WELCHE UNTERLAGEN SIND FÜR EINEN KREDIT OHNE SCHUFA NÖTIG?

Bei Bavaria Finanz Service erfolgt eine Kreditvergabe ohne Schufa auf einfachstem Weg. Benötigt werden grundsätzlich die aktuelle Lohn- oder Gehaltsabrechnung im Original, der Kontoauszug mit dem entsprechenden Lohneingang und eine Personalausweiskopie als Identitätsnachweis. Die Kreditsummen, die ohne Schufa gewährt werden können, betragen 3500 Euro, 5000 Euro und 7500 Euro. Da Bavaria Finanz Service sein digitales Angebot perfektioniert hat, kann der Kredit ohne Schufa unter optimalen Voraussetzungen binnen drei Tagen an ein beliebiges Konto ausgezahlt werden.

WAS VERSTEHT MAN UNTER EINER FINANZSANIERUNG?

Neben Krediten ohne Schufa bietet Bavaria Finanz Service auch eine sogenannte Finanzsanierung an. Unter diesem Begriff versteht man Maßnahmen, die dazu dienen, Geldprobleme mit professioneller Hilfe wieder in Ordnung zu bringen. So werden im Rahmen einer Finanzsanierung alle bestehenden Schuldverpflichtungen und Raten unter die Lupe genommen und analysiert. Das geschulte Finanzsanierungsteam von Bavaria Finanz Service tritt anschließend mit den Gläubigern in Verbindung und versucht, durch eine Darstellung der finanziellen Gesamtsituation die Schulden oder Ratenzahlungen zu verringern, oder zumindest eine einheitliche monatliche Rate zu erzielen, die für den Schuldner zahlbar ist.

WORIN LIEGEN DIE VORTEILE EINER FINANZSANIERUNG?

Durch eine Finanzsanierung von Bavaria Finanz Service kann eine Privatinsolvenz der Kunden sowie eine Eintragung beim Insolvenzgericht vermieden werden. Darüber hinaus wird die Schufa nicht hinzugezogen und auch auf sonstige Eintragungen in öffentlichen Datenbanken verzichtet. Der Kunde bleibt weiterhin geschäftsfähig und bekommt seine Schulden in einer verträglichen, monatlichen Zahlung zusammengefasst, da man nur noch an eine einzige Stelle zahlt. Dadurch wird ein Überblick über die monatlichen finanziellen Belastungen sowie den aktuellen Schuldenstand erreicht. Letztendlich kann der Kunde davon nur profitieren, wieder finanziell planen und insgesamt ein sorgenfreieres Leben genießen.

WIE LÄUFT EINE FINANZSANIERUNG AB?

Das geschulte Team von Bavaria Finanz Service sorgt dafür, dass zunächst alle bestehenden Schulden erfasst und zusammengefasst werden. Anschließend erfolgen die Kontaktaufnahme und Verhandlung mit den Gläubigern. In Zusammenarbeit mit diesen wird eine Raten- oder Schuldenreduzierung erarbeitet. Die Finanzierungsgesellschaft fasst die Zahlungen schließlich zu einer einzigen Rate für den Kunden zusammen und teilt die Rate anschließend an die Gläubiger auf. Eine Finanzsanierung kann grundsätzlich bei einschlägigen Anbietern beantragt werden, reguläre Banken stellen ein solches Angebot laut Bavaria Finanz Service normalerweise nicht zur Verfügung.

WIE BEANTRAGT MAN EINE FINANZSANIERUNG?

Wie auch ein Kredit ohne Schufa kann die Finanzsanierung bei Bavaria Finanz Service ganz einfach online beantragt werden. Aber auch Anfragen per Telefon oder Post sind bei Bavaria Finanz Service möglich. Der Kunde muss allerdings damit rechnen, dass bei einer Finanzsanierung Vermittlungsgebühren an Bavaria Finanz Service zu zahlen sind, die nach der Höhe der Finanzierungssumme gestaffelt sind. Die Vermittlungsgebühr ist allerdings deutlich auf dem Finanzsanierungs-Vermittlungsvertrag ausgewiesen.

