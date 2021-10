Bavaria Finanz Kredit ohne Schufa – Voraussetzungen und Kreditauszahlung

Bei Bavaria Finanz ist auch dann ein Kredit möglich, wenn die Schufa nicht berücksichtigt werden soll

Seit mehr als 15 Jahren bietet Bavaria Finanz Kredite, die ohne Schufa-Auskunft erteilt werden können. Selbst da, wo andere Kreditinstitute bereits Ablehnungen ausgesprochen haben und sich dabei auf die negative Schufa berufen, kann Bavaria Finanz zuverlässig Kredit anbieten. Dabei läuft die Abwicklung diskret ab, Hausbank oder Arbeitgeber erfahren nichts von der Kreditvergabe ab. Auch erfolgt nach der Auszahlung des Kredits kein Schufa-Eintrag. Bavaria Finanz garantiert dabei kleine, gut zu stemmende Raten ohne Zinsschwankungen, und der Kredit ist stets zur freien Verwendung verfügbar.

o Kredit ohne Schufa – wie geht das?

o Wie läuft die Kreditvergabe ohne Schufa bei Bavaria Finanz ab?

o Wie bekommt man bei Bavaria Finanz einen Kredit ohne Schufa?

o Welche Unterlagen benötigt Bavaria Finanz für den Kredit ohne Schufa?

KREDIT OHNE SCHUFA – WIE GEHT DAS?

Kredite ohne Schufa werden auch als schufafreie Kredite oder Schweizer Kredite bezeichnet – es handelt sich dabei aber stets um dieselbe Art von Kredit, bei der auf eine Prüfung der Bonität durch eine Schufa-Auskunft verzichtet wird. Die Schufa speichert Daten über Kreditnehmer und berechnet deren Bonität. Oft sind es dabei schon kleine negative Schufa-Einträge, die bei den üblichen Banken als zu hohes Risiko gelten und zu einer Ablehnung eines Kredits führen. Bavaria Finanz hat sich darauf spezialisiert, keine Schufa-Auskunft zur Bonitätsprüfung heranzuziehen, was auch Kunden mit negativer Schufa-Auskunft die Möglichkeit bietet, einen Kredit zu bekommen. Es erfolgt auch nach erteiltem Kredit kein Eintrag bei der Schufa, so dass keinerlei negative Auswirkungen durch den Kredit entstehen.

WIE LÄUFT DIE KREDITVERGABE OHNE SCHUFA BEI BAVARIA FINANZ AB?

Im Grunde verläuft die Kreditvergabe ohne Schufa bei Bavaria Finanz wie jede andere Kreditvergabe. Zunächst wird ein Antrag gestellt, dann erfolgt eine Prüfung der Angaben und dann die Auszahlung des Kredits. In der Regel verläuft die Abwicklung bei Bavaria Finanz unkompliziert und schnell, und innerhalb weniger Tage erhält der Kreditnehmer sein Geld. Während der Prüfung der Angaben wird keine Schufa-Auskunft eingeholt. Bavaria Finanz gibt auch nach Auszahlung des Kredits keine Daten an die Schufa weiter, so dass dort kein Eintrag erfolgt.

WIE BEKOMMT MAN BEI BAVARIA FINANZ EINEN KREDIT OHNE SCHUFA?

Die meisten Haus- und Internetbanken vergeben keinen Kredit ohne Schufa. Bavaria Finanz bietet dagegen die Möglichkeit, einen Kredit ohne Schufa über einen kostenlosen Onlineantrag auf ihrer Website anzufragen. Innerhalb weniger Minuten erfolgt eine Vorprüfung. Nach dieser wird dem Antragsteller alles Weitere über den Ablauf der Kreditvergabe mitgeteilt.

WELCHE UNTERLAGEN BENÖTIGT BAVARIA FINANZ FÜR EINEN KREDIT OHNE SCHUFA?

Da es sich beim Kredit ohne Schufa von Bavaria Finanz um einen seriösen Kredit handelt, sind auch hier bestimmte Unterlagen notwendig, die eingereicht werden müssen, damit der Kredit auch tatsächlich erteilt werden kann. Doch erfragt Bavaria Finanz dabei lediglich die Standardunterlagen:

o eine aktuelle Lohn- oder Gehaltsabrechnung im Original

o einen Kontoauszug, der den entsprechenden Eingang des Lohns oder Gehalts bestätigt

o eine Kopie des Personalausweises zum Identitätsnachweis

Sind diese Unterlagen eingereicht, so steht der Vergabe eines Kredits ohne Schufa bei Bavaria Finanz nichts mehr im Wege.

Kredite ohne Schufa? Mit Bavaria Finanz haben Sie den richtigen Online-Kreditanbieter gewählt! Über 15 Jahre Erfahrung im Onlinekredit-Business, haben Bavaria Finanz eine enorme Erfahrung zu Gunsten ihrer Kreditkunden gebracht. Das Angebot für Kredite ohne Schufa bei Bavaria Finanz ist allumfassend und wird zu guten Konditionen angeboten – egal ob Sofortkredit, Umschuldung, Kreditzusammenfassung, Kreditaufstockung, Kfz Kredit für Auto, Motorräder etc.

Pressekontakt:

Bavaria Finanzservice e.K.

Herr Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

fon ..: 09426-8522316

web ..: https://www.bavariafinanz.com/

email : bavaria-finanz@clickonmedia-mail.de

