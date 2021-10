Bavaria Finanz hilft, wo andere Institute Kredite verweigern

Bavaria Finanz kann auch Selbstständigen und Freiberuflern einen Kredit gewähren

Die bayerische Bavaria Finanz Service e.K. ist seit über 15 Jahren spezialisiert auf Kredite und Darlehen, die auch ohne Schufa vergeben werden können. Dabei geht es nicht immer nur um schwierige Fälle, Bavaria Finanz ermöglicht vom Sofortkredit über eine Umschuldung, Kreditzusammenfassung oder Kreditaufstockung alle Arten von Krediten bis hin zum Kredit zum Erwerb von Autos oder Motorrädern. Insbesondere durch ihr Prinzip, auch Selbstständigen und Freiberuflern einen Kredit zu gewähren, wird Bavaria Finanz zu einem attraktiven Partner und einer Alternative zu Krediten bei herkömmlichen Banken:

o Warum wird Selbstständigen und Freiberuflern oftmals kein Kredit gewährt?

o Gibt es also für bestimmte Berufsgruppen grundsätzlich keine Kredite?

o Warum Bavaria Finanz eine Alternative zu herkömmlichen Kreditinstituten ist

o Was versteht man unter einem Kredit für private Zwecke?

o Was ist das Besondere an einem Geschäftskredit?

WARUM WIRD SELBSTSTÄNDIGEN UND FREIBERUFLERN OFTMALS KEIN KREDIT GEWÄHRT?

Fast jeder Selbstständige kennt das Problem: wenn es darum geht, einen Kredit zu bekommen, winken Banken nur allzu gerne ab mit dem Hinweis, dass ein sicheres Einkommen bei Selbstständigen und Freiberuflern nie garantiert werden kann, weil deren Einkünfte häufig schwanken und schlecht vorhersagbar sind. Diese Unwägbarkeiten schrecken Kreditinstitute ab, weil ein schwankendes Einkommen stets das Risiko für Zahlungsausfälle oder Zahlungsverzug mit sich bringt. Es gibt jedoch Unterschiede in den jeweiligen Berufsgruppen, in denen die Selbstständigen oder Freiberufler tätig sind. Der Wirtschaftszweig, die Branche, spielt eine nicht unerhebliche Rolle, wenn es darum geht, dem Selbstständigen doch einen Kredit einzuräumen. So hat beispielsweise ein Architekt bessere Chancen auf die Bewilligung eines Kredits als ein freischaffender Künstler. Doch auch diese Menschen benötigen mitunter finanzielle Hilfe, weswegen Bavaria Finanz es sich zum Prinzip gemacht hat, gerade diesen augenscheinlich „schwierigen“ Kunden zur Seite zu stehen.

GIBT ES ALSO FÜR BESTIMMTE BERUFSGRUPPEN GRUNDSÄTZLICH KEINE KREDITE?

Auch bei Bavaria Finanz kennt man das Dilemma: das feste monatliche Einkommen aus einem unbefristeten Arbeitsverhältnis ist die größte Sicherheit, weswegen Angestellte und Beamte grundsätzlich keine Probleme haben, wenn sie einen Kredit beantragen wollen. Eben dieses feste monatliche Einkommen fällt bei Freiberuflern und Selbstständigen weg, es müssen andere Sicherheiten geboten werden, die eine pünktliche und vollständige Rückzahlung eines Kredits garantieren. Ist der Selbstständige auch noch weniger als drei Jahre tätig oder hat erst kürzlich eine Existenzgründung begonnen, so wirkt sich auch dies negativ auf die Kreditwürdigkeit aus. Fehlen dann auch noch Jahresabschlüsse und Einkommensnachweise, so wird der Spielraum für Kreditinstitute sehr eng und es kommt meistens zu einer Absage.

Nichtsdestotrotz sind Finanzierungen und Kredite auch für Selbstständige und Freiberufler möglich, weiß man bei Bavaria Finanz. Bei dem bayerischen Privatinstitut können beide Gruppen seriöse Kredite sowohl für private Zwecke als auch für ihre Unternehmung erhalten.

WARUM BAVARIA FINANZ EINE ALTERNATIVE ZU HERKÖMMLICHEN KREDITINSTITUTEN IST

Alle herkömmlichen Banken haben eines gemeinsam: bei ihnen erhält nur einen Kredit, wer eine einwandfreie Bonität und eine positive betriebswirtschaftliche Auswertung vorweisen kann. Können diese Voraussetzungen nicht nachweislich erfüllt werden, so sind die Chancen, einen Kredit zu erhalten, faktisch gleich Null. Bavaria Finanz arbeitet wie jedes andere seriöse Bankunternehmen, unterscheidet sich von diesen aber in einem entscheidenden Punkt: man hat sich auf Kredite spezialisiert, die ohne Schufa vergeben werden. Selbstständige und Freiberufler sollen eine Chance auf einen Kredit bekommen, wenn sie ihn benötigen, und haben deswegen die Möglichkeit, online bei Bavaria Finanz einen Antrag auf einen Kredit ohne Schufa zu stellen. Sie erhalten dann einen Vertrag mit individuellen Laufzeiten und Rückzahlungsbeträgen, und nach erfolgter Unterschrift dauert es normalerweise nur wenige Werktage, bis der beantragte Kredit ausgezahlt wird. Insbesondere in den Zeiten von Corona und Lockdowns hat sich der seriöse Kredit für Selbstständige, den Bavaria Finanz bietet, bewährt und die Nachfrage steigt seither weiter ständig.

WAS VERSTEHT MAN UNTER EINEM KREDIT FÜR PRIVATE ZWECKE?

Selbstständige und Freiberufler können bei Bavaria Finanz zwischen einem freien und einem zweckgebundenen Kredit wählen. Ein Kredit für ein neues Auto wäre zum Beispiel ein zweckgebundener Kredit. Die zweckgebundenen Kredite erhält der Kreditnehmer häufig zu besseren Konditionen, da eine materielle Anschaffung wie beispielsweise das Auto bereits einen Besitz darstellt, der im Zweifelsfall für Bavaria Finanz als Sicherheit dienen kann. Hinter einem Kredit, der zur freien Verwendung bewilligt werden soll, steht hingegen kein fester, materieller Wert. Deswegen veranschlagt Bavaria Finanz hier wie alle seriösen Bankinstitute einen sogenannten Risikoaufschlagt, der sich in höheren Zinsen bei der Kreditrückzahlung äußert.

WAS IST DAS BESONDERE AN EINEM GESCHÄFTSKREDIT?

Neben dem Kredit für private Zwecke haben Selbstständige und Freiberufler bei Bavaria Finanz außerdem die Möglichkeit, sich für einen Geschäftskredit zu entscheiden. Auch hier bietet Bavaria Finanz wie die meisten Kreditinstitute zwei Arten von Geschäftskrediten, den Betriebsmittelkredit und den Investitionskredit.

o Der Betriebsmittelkredit wird zum Erwerb von Waren oder Material verwendet, damit offene Kundenaufträge abgearbeitet und erledigt werden können. Im Grunde verhilft ein Betriebsmittelkredit also dazu, dass der Selbstständige seinen Kunden gegenüber in Vorleistung gehen kann. Grundsätzlich sollte der Kreditnehmer hier auch bei Bavaria Finanz mit höheren Zinsen bis in den zweistelligen Bereich hinein rechnen, da es sich hierbei um einen Barmittelkredit handelt, der frei verwendbar ist und für den wiederum keine materiellen Sicherheiten gegeben werden können. Deshalb ist ein Betriebsmittelkredit nur zur Sicherung der Liquidität innerhalb eines kurzen Zeitraumes geeignet, ähnlich dem Dispositionskredit auf einem Girokonto.

o Der Investitionskredit ist als ein mittel- bis langfristiges Finanzierungsinstrument zu betrachten. Mit der Aufnahme eines Investitionskredits können Selbstständige und Freiberufler Anlagen und Maschinen seriös finanzieren, die dem Gewerbebetrieb dauerhaft zur Verfügung stehen sollen. Daher wird diese Kreditform auch oft als „Anlagekredit“ bezeichnet, denn das Anlagevermögen wird auf lange Sicht in der Unternehmung angelegt und zum Aufbau des Betriebs beziehungsweise für seine Funktionsfähigkeit verwendet. Allerdings zählen auch mittel- bis langfristige Kapitalanlagen zum Anlagevermögen. Möchte der Selbstständige also eine attraktive Eigenkapitalquote ausweisen, so lohnt sich in manchen Fällen sogar die Finanzierung von Finanzanlagen mit einem Investitionskredit. Auf diese Weise kann sich der Selbstständige oder Freiberufler bilanziell eine gute Bonität erhalten. Da hinter einem Investitionskredit jedoch am Ende immer materielle Werte stehen, erhält der Kreditnehmer hier bei Bavaria Finanz wie bei allen seriösen Geldinstituten einen günstigeren Zinssatz als beim Betriebsmittelkredit.

