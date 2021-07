Bavaria Finanz über Kreditrate und Co. und was es damit auf sich hat

Bavaria Finanz Service erläutert die Begrifflichkeiten Kreditrate, Ratenfälligkeit, Tilgung, Ratenplan & Stundung.

Die Bavaria Finanz Service e.K. betont, dass einer der wichtigsten Aspekte bei der Kreditaufnahme die monatliche Kreditrate ist. Denn im Lauf der Rückzahlungsphase bedeutet diese eine monatliche finanzielle Belastung für den Kreditnehmer. Diese Belastung sollte der individuellen Situation angepasst sein. Während der Begriff der Kreditrate den meisten Kreditnehmern noch geläufig ist, sind dies viele andere Begrifflichkeiten nicht. Zwar kennen zahlreiche Menschen den Begriff Stundung, aber nur die wenigsten können die Bedeutung dahinter erklären. Wir haben uns Bavaria Finanz erklären lassen:

o Was ist eine Kreditrate?

o Was ist die Ratenfälligkeit?

o Was ist die Tilgung?

o Was ist ein Ratenplan?

o Was ist die Stundung?

WAS IST EINE KREDITRATE?

Die Bavaria Finanz Service e.K. informiert, dass man unter der Kreditrate oder auch Monatsrate den monatlichen Betrag versteht, den der Kreditnehmer zurückzahlen muss. Dieser dient zur Tilgung des gewünschten Kredites. Diese Rate besteht aus zwei Teilen:

o Zins

o Tilgung

Die Tilgung dient der Kreditrückzahlung. Der Zins ist die Bereitstellungsgebühr des Kreditgebers für die Verwendung eines Kredites. Als Faustregel bei einem fest definierten Kreditbetrag gilt: Je länger die Kreditlaufzeit, desto niedriger ist die monatliche Kreditrate. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Je kürzer die Laufzeit des Kredites, desto höher fällt die monatlich zu leistende Ratenzahlung aus, merkt man bei der Bavaria Finanz an.

WAS IST DIE RATENFÄLLIGKEIT?

Bavaria Finanz Service e.K. lässt wissen, dass die Ratenfälligkeit der Termin ist, an dem die vertraglich vereinbarte Rate fällig wird. In der Regel wird hierzu ein Dauerauftrag auf einem Girokonto eingerichtet. Davon wird dann, immer zum Stichtag der Ratenfälligkeit, per Lastschrift die Kreditrate abgebucht. Die Ratenfälligkeit kann meist für den 01. oder 15. eines Monats vereinbart werden, erläutert Bavaria Finanz.

WAS IST DIE TILGUNG?

Der Begriff der Tilgung beschreibt die planmäßige oder auch außerplanmäßige Rückzahlung eines Kredites. Die planmäßige Tilgung bedeutet dabei die reguläre Rückzahlung unter Berücksichtigung der vertraglichen Vereinbarungen. Zu außerplanmäßigen Tilgungen zählen sogenannte Sondertilgungen, auch Sonderzahlungen genannt. Aber nicht bei jedem Kredit sind Sonderzahlungen möglich. Dies sollte im Vorfeld beim jeweiligen Kreditgeber erfragt werden, merkt Bavaria Finanz an.

WAS IST EIN RATENPLAN?

Ein Ratenplan ist auch unter dem Begriff Tilgungsplan bekannt. Dieser dient als Übersicht über die zu zahlenden Raten bis zur vollständigen Tilgung eines Kredits. Dabei kann ein Ratenplan in der Regel auch immer geändert werden. Die gängigen Ratenplanänderungen sind:

o Überbrückungsrate

o Ratenreduzierung mit Laufzeitverlängerung

Bei Überbrückungsraten geben viele Kreditinstituten den Kreditnehmern die Möglichkeit, die Ratenhöhe über einen begrenzten Zeitraum zu reduzieren, informiert die Bavaria Finanz Service e.K. Durch die Überbrückungsraten können Raten auf 50 bis 80 Prozent der Normalrate reduziert werden.

Durch eine Laufzeitverlängerung wird der Betrag der monatlichen Kreditrate bis zum Ende der Kreditlaufzeit reduziert. Damit verändert sich, wie der Name bereits vorgibt, aber die Kreditlaufzeit. Auch können sich dadurch neue Kreditkonditionen ergeben, beschreibt Bavaria Finanz. Der gängige Fachbegriff hierfür ist die Tilgungsstreckung.

WAS IST DIE STUNDUNG?

Beantragt der Kreditnehmer eine Stundung, werden die Fälligkeiten der einzelnen Kreditraten hinausgezögert, erklärt man bei Bavaria Finanz. Die Stundung entspricht einer Pausetaste. Natürlich verfallen gestundete Raten nicht. Auch diese sind zu einem späteren Zeitpunkt abzuleisten. Mit einer Stundung lassen sich kurzfristige finanzielle Engpässe und Liquiditätsprobleme überbrücken. Je nach Kreditgeber kann die Ratenstundung ein bis mehrere Monate betragen. Grundsätzlich gilt bei Zahlungsschwierigkeiten, dass so schnell wie möglich reagiert werden muss. Am besten geschieht dies noch, bevor die finanziellen Schwierigkeiten wirklich eintreten. Schon die kleinsten Anzeichen reichen aus, um eine Stundung zu beantragen, betont Bavaria Finanz abschließend.

