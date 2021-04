Corona lässt Kreditanfragen bei Bavaria Finanz in die Höhe schnellen

Bavaria Finanz informiert, welche Anforderungen Banken bei einer Kreditanfrage stellen & welche Alternative es gibt, denn gerade in Zeiten von Corona steigt die Nachfrage nach einem Kredit.

Bavaria Finanz ist eine Spezialbank für Kredite ohne Schufa und kennt sich bestens aus mit den Bedingungen und Voraussetzungen für die Vergabe von Krediten. Dabei haben es insbesondere Selbstständige und Freiberufler nicht einfach, einen Kredit bei ihrer Hausbank zu erhalten. Doch gerade Corona lässt seit Monaten den Bedarf und die Nachfrage nach einem seriösen Kredit in die Höhe schnellen. So bestätigt auch Bavaria Finanz überproportional gestiegene Kreditanfragen von Selbstständigen und auch Freiberuflern. Doch wer als Selbstständiger oder Freiberufler einen Kredit von seiner Hausbank will, der muss bestimmte Voraussetzungen ganz oder zumindest teilweise erfüllen, weswegen letzten Endes die Kreditvergabe scheitert – für Betroffene eine verheerende Situation. Doch es gibt Alternativen von unabhängigen Spezialbanken wie den Bavaria Finanz Kredit für Selbstständige.

Nachfolgende beantwortet Bavaria Finanz die wichtigsten Fragen rund um das Thema Kreditvergabe durch eine Hausbank und welche Alternative es dazu gibt:

o Welche Unterlagen sind für einen Kredit bei einer herkömmlichen Hausbank notwendig?

o Wie wird ein positiver Schufa-Score erreicht?

o Welche Sicherheiten akzeptiert eine Bank?

o Welche Alternative gibt es?

BAVARIA FINANZ: WELCHE UNTERLAGEN SIND FÜR EINEN KREDIT BEI EINER HERKÖMMLICHEN HAUSBANK NOTWENDIG?

Bavaria Finanz erklärt, dass für die fachliche und korrekte Beurteilung der finanziellen Situation des Antragstellers die Bank sämtliche Geschäftsunterlagen benötigt. Zu diesen gehören:

o Die Einkommensteuerbescheide der letzten 3 Jahre

o Die aktuelle Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV)

o Eine Auflistung aller laufenden Verbindlichkeiten

o Eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)

Sollten einige dieser Unterlagen noch nicht vorhanden sein, kann ein Steuerberater beim Erstellen unterstützen, so Bavaria Finanz.

BAVARIA FINANZ: WIE WIRD EIN POSITIVER SCHUFA-SCORE ERREICHT?

Bavaria Finanz betont, dass eine vorbildliche Bonitätseinstufung durch die Schufa oder andere Agenturen eine wesentliche Voraussetzung ist, um einen Kredit von einer herkömmlichen Bank zu erhalten. Es ist daher unerlässlich, dass Selbstständige und Freiberufler ihre Rechnungen stets pünktlich zahlen, denn ein negativer Schufa-Eintrag kann dazu führen, dass ein notwendiger Geschäftskredit nicht genehmigt wird und die Zukunft gefährdet ist. Genau der Grund, wieso viele Kreditanfragen nicht genehmigt werden, informiert Bavaria Finanz weiter.

BAVARIA FINANZ: WELCHE SICHERHEITEN AKZEPTIERT EINE BANK?

Bei Freiberuflern und Selbstständigen wird das Einkommen üblicherweise nicht als Sicherheit gewertet, erläutert Bavaria Finanz. Daher ist es von Vorteil, andere Sicherheiten anbieten zu können, wie zum Beispiel eine Risikolebensversicherung oder Immobilien. Ausreichende Sicherheiten erhöhen die Chancen auf eine Kreditbewilligung oder auf einen besseren Zinssatz. Bavaria Finanz erklärt weiter, dass die Bank dadurch die Sicherheit erhält, auch bei einem Zahlungsausfall, bei Krankheit oder Tod des Kreditnehmers oder bei einer Einstellung des Geschäftsbetriebes die restliche Kreditsumme zumindest teilweise zurückzuerhalten. Eine Alternative zu nicht vorhanden Sicherheiten stellen Bürgen dar, wie Bavaria Finanz erörtert. Der Antragssteller benennt einen oder mehrere Bürgen, die im Zweifelsfall dafür einstehen, den noch ausstehenden Kredit zu tilgen. Eine Bürgschaft ist allerdings eine große finanzielle Verantwortung. Dementsprechend ist es nicht einfach jemanden zu finden, der diese übernimmt.

BAVARIA FINANZ: SERIÖSER KREDIT FÜR SELBSTSTÄNDIGE VON EINER SPEZIALBANK ALS ALTERNATIVE

Der Bavaria Finanz Kredit ohne Schufa ist eine Alternative für Selbstständige und Freiberufler. Bavaria Finanz bringt als Spezialbank private Geldgeber und Kreditsuchende Selbstständige und Freiberufler zusammen und ermöglicht dabei eine schnelle Abwicklung und Auszahlung der beantragten Kreditsumme. Eine individuelle Kreditanfrage kann jederzeit online über https://www.bavariafinanz.com/ gestellt werden. Die Bearbeitung erfolgt prompt, ebenso wie die Auszahlung. In vielen Fällen erfolgt diese bereits nach wenigen Tagen. Häufige Fragen zum Thema Kredit ohne Schufa beantwortet Bavaria Finanz über https://www.bavariafinanz.com/haeufige-fragen.html oder persönlich telefonisch. Ein weiterer Vorteil bei Bavaria Finanz ist, dass das ausgezahlte Geld zur freien Verfügung steht und nicht zweckgebunden ist. Somit können Selbstständige und Freiberufler den Betrag so nutzen, wie sie es aktuell benötigen, um nicht „Corona-Bankrott“ zu gehen.

Für Fragen und unabhängige Beratungen rund um das Thema Kredit ohne Schufa steht Bavaria Finanz jederzeit zur Verfügung.

Bavaria Finanzservice e.K.

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

E-Mail: Office@bavarifinanz.com

Tel: 09426-8522316

www.bavariafinanz.com

