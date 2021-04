easygold24 Vertriebspartner werden – Eine goldrichtige Entscheidung

Als easygold24 Vertriebspartner können Sie Ihr Angebot für Ihre Kunden diversifizieren & attraktiv erweitern – ob stationär oder online. easygold24 informiert, wie Sie Partner werden.

Laut easygold24 gilt Gold als krisensicher. Selbst in Krisenzeiten und Depressionen verlor es nie seinen Gesamtwert. Dafür verantwortlich sind unter anderem die begrenzten Goldangebote sowie die Tatsache, dass die globale Gesamtmenge der Goldvorräte nicht abschätzbar ist, wie easygold24 weiter erklärt. Ein zusätzliches Argument, das für Gold spricht: Im Gegensatz zu Papiergeld kann Gold nicht ohne nennenswerten Aufwand vermehrt werden. Das und die große Nachfrage sorgen für einen hohen Goldpreis. Daher ist inzwischen der Weiterverkauf von Gold ein weitverbreitetes Geschäftsmodell, wovon auch easygold24 Vertriebspartner profitieren können.

Warum es sich lohnt, easygold24 Vertriebspartner zu werden, wer easygold24 Vertriebspartner werden kann und ob und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, erfahren Sie hier.

WARUM easygold24 VERTRIEBSPARTNER WERDEN?

Auf der Goldhandelsplattform easygold24 können Goldinvestoren Gold bzw. Goldbarren in Feingold-Qualität erwerben. Hierbei wird vor allem auf eine LBMA-Zertifizierung geachtet. Die London Bullion Market Association (LBMA) ist der wichtigste außerbörsliche Handelsplatz für Gold und wird beinahe von allen Banken und Edelmetallhändlern auf der ganzen Welt angenommen. Damit einher geht gleichzeitig die Sicherung des Goldwertes. Dabei ist es völlig unerheblich, in welchem Land oder in welcher Region der Besitzer das Gold einzusetzen plant.

Als easygold24 Vertriebspartner ist damit nicht nur eine Sicherung einer hohen Qualität gegeben. Gleichzeitig kann von der Erfahrung und einem weltweiten Netzwerk profitiert werden.

Unabhängig davon, ob im stationären Handel oder reiner Onlinehandel, unterstützt easygold24 seine Vertriebspartner bestmöglich. Unter anderem bietet easygold24 seinen Vertriebspartnern neben attraktiven Provisionen folgende Annehmlichkeiten:

o Kostenfreie Teilnahme am Ausbildungskonzept zum easygold24 – Edelmetallberater (easygold24 Akademie)

o Werbematerialien

o Kein Haftungsrisiko

o Umfassendes Starterpaket

o Professionelle Landingpages

o Videos für Social Media Kanäle

o Speziell für Webseiten Banner

WER KANN easygold24 VERTRRIEBSPARTNER WERDEN?

easygold24 Vertriebspartner kann jeder Einzelhändler oder Betreiber eines Geschäftes werden und das vollkommen unabhängig von der Branche. easygold24 Vertriebspartner können sowohl Juweliere, Uhren- und Schmuckhändler werden, wie auch Tankstellenbetreiber oder Zeitschriftenhändler.

Als besonders geeignet für den Verkauf von Goldanlagen/ Goldbarren gelten allgemein…

o Immobilienmakler/ Immobilienbüros

o Versicherungsvermittler

o Vermittler von Krediten für Immobiliengeschäfte

o Finanzdienstleister oder

o Fondsvermittler von Investmentfonds

WELCHE VORAUSSETZUNGEN MÜSSEN ERFÜLLT SEIN, UM VERTRIEBSPARTNER VON easygold24 ZU WERDEN?

Um als easygold24 Vertriebspartner tätig zu werden, müssen lediglich einige wenige Unterlagen eingereicht werden, wie unter anderem:

o Gewerbeschein (erhältlich im jeweiligen Gewerbeamt)

o Gültiger Personalausweis zur Identitätsprüfung laut Gesetzgeber (alternativ: gültiger Reisepass)

o Führungszeugnis (nachreichbar innerhalb der ersten 30 Tage)

o Unterschriebene Vergütungsvereinbarung

o Unterschriebener Maklervertrag

Zusätzlich erfolgt durch easygold24 eine Verifizierung des Vertriebspartneraccounts. Diese Verifizierung dient als Garantie dafür, dass der Account auch von einer bestimmten Person betrieben wird, die zugleich als Ansprechpartner fungiert.

Für Fragen zum Thema easygold24 Vertriebspartner werden steht easygold24 jederzeit selbst zur Verfügung: https://easygold24.com/

