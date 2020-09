Avicanna unterzeichnet Vereinbarung zur Entwicklung und Lizenzierung von Cannabinoid-Tablettenformulierungen für US-Vertriebspartner

Das Abkommen stellt Avicanna’s Expertise in der Entwicklung von Cannabinoid-Produkten und der Verabreichung von Arzneimitteln über mehrere Darreichungsformen hinweg unter Beweis

/NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. JEDE NICHTEINHALTUNG DIESER BESCHRÄNKUNG KANN EINE VERLETZUNG DER WERTPAPIERGESETZE DER VEREINIGTEN STAATEN DARSTELLEN/

Toronto, Ontario – 29. September 2020 – Avicanna Inc. („Avicanna“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung organischer und nachhaltiger Produkte auf der Basis von Cannabinoiden pflanzlichen Ursprungs konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung (die „Vereinbarung“) abgeschlossen hat, wonach Avicanna bestimmte Produkte auf der Basis von Cannabinoiden pflanzlichen Ursprungs, einschliesslich sublingualer Tabletten mit verzögerter Wirkstofffreisetzung, die für den Schlafmarkt bestimmt sind („Entwicklungsprodukte“), für einen US-Händler („USCo“) entwickeln wird.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Avicanna das geistige Eigentum (die „Entwicklungs-IP“), das die Grundlage der Entwicklungsprodukte bildet, gegen eine Entwicklungsgebühr entwickeln. Auf der Grundlage des „Development IP“ wird die USCo die Entwicklungsprodukte herstellen, vertreiben und vermarkten und Avicanna eine laufende Lizenzgebühr auf der Grundlage der Bruttoeinnahmen der Entwicklungsprodukte zahlen. Avicanna wird auch die Möglichkeit haben, die Cannabinoide für die Herstellung der Entwicklungsprodukte zu liefern.

Aras Azadian, CEO von Avicanna, kommentierte dies: „Wir demonstrieren weiterhin unsere innovativen Fähigkeiten in der Formulierungsentwicklung, Optimierung und Medikamentenverabreichung für die Cannabinoid-Industrie, die in den Bereichen CPG, Erwachsenengebrauch sowie medizinische und pharmazeutische Anwendungen tätig ist. Wir sind auch stolz darauf, von Weltklassepartnern ausgewählt worden zu sein, um unsere Technologie und unser geistiges Eigentum zur Verfügung zu stellen, was wiederum zusätzliche Einnahmequellen in Form von Lizenzgebühren bietet“.

Nach dem Wissen des Unternehmens führt es seine Geschäfte in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen in den Gerichtsbarkeiten durch, in denen es tätig ist.

Über Avicanna

Avicanna ist ein diversifiziertes und vertikal integriertes kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von auf Cannabinoiden basierenden Produkten pflanzlichen Ursprungs für die globalen Verbraucher-, Medizin- und Pharmamarktsegmente konzentriert.

Avicanna ist ein etabliertes führendes Unternehmen in der Cannabinoid-Forschung und -Entwicklung, die es in erster Linie an seinem F&E-Hauptsitz im Johnson & Johnson Innovation Centre, JLABS @ Toronto, Kanada und in Zusammenarbeit mit führenden kanadischen akademischen und medizinischen Institutionen durchführt. Zusätzlich zu seiner sich entwickelnden pharmazeutischen Pipeline hat das Expertenteam von Avicanna mehrere branchenführende Produktlinien entwickelt und vermarktet, darunter

– Pura H&W: eine fortschrittliche und klinisch getestete Linie von CBD-Dermakosmetikprodukten für Verbraucher; und,

– RHO Phyto: eine fortschrittliche Linie medizinischer Cannabisprodukte mit unterschiedlichen Anteilen von CBD und THC, die derzeit landesweit in ganz Kanada in Partnerschaft mit Medical Cannabis von Shoppers, einer Tochtergesellschaft von Shoppers Drug Mart, erhältlich ist. RHO Phyto ist die erste rein medizinische Rezeptur von innovativen „Cannabis 2.0“-Produkten, die Öle, Sprays, Kapseln, Cremes und Gels enthält, die alle mit wissenschaftlicher Strenge entwickelt, unter GMP-Standards hergestellt und durch prä-klinische Daten gestützt werden.

Mit den laufenden klinischen Studien zu seinem Dermakosmetikum (Pura H&W), medizinischem Cannabis (RHO Phyto) und einer Pipeline von pharmazeutischen Produkten war Avicannas Engagement für die Erforschung der wichtigen Rolle, die Cannabinoide in einem immer breiteren Spektrum von Produkten spielen, seit der Gründung des Unternehmens im Mittelpunkt der Vision des Unternehmens. Darüber hinaus wird Avicannas Engagement für die Ausbildung durch sein jährliches medizinisches Symposium, die Ausbildungsplattform der Avicanna Academy und das Patientenprogramm My Cannabis Clinic durch seine Tochtergesellschaft demonstriert.

Avicanna verwaltet ihre eigene Versorgungskette, einschließlich Anbau und Extraktion, über ihre beiden Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz, Sativa Nativa S.A.S. und Santa Marta Golden Hemp S.A.S., die beide in Santa Marta, Kolumbien, ansässig sind. Durch diese nachhaltigen, wirtschaftlichen und industriellen Tochtergesellschaften kultiviert, verarbeitet und vermarktet Avicanna eine Reihe von Cannabis- und Hanfsorten, die in CBD, CBG, THC und anderen Cannabinoiden dominieren und als aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe verwendet werden. Das Avesta Genetica-Programm von Avicanna ist auf die Entwicklung und Optimierung seltener Sorten für die kommerzielle Produktion zusammen mit feminisiertem Saatgut für den weltweiten Export spezialisiert. Im Juni 2020 schrieb Avicanna mit einer Lieferung von Hanfsamen in die Vereinigten Staaten von Amerika Geschichte, indem sie den allerersten Export von Hanfsamen aus Kolumbien abschloss.

QUELLE: Avicanna Inc.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung

Für weitere Informationen über Avicanna besuchen Sie www.avicanna.com, rufen Sie +1-647-243-5283 an oder kontaktieren Sie Setu Purohit, Vorstandsvorsitzender, per E-Mail info@avicanna.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, schätzt, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnte, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich: der Fähigkeit von Inhabern einer medizinischen Lizenz, eine beständige Produktversorgung zu sichern, der Beibehaltung seiner Exklusivrechte für den kanadischen Vertrieb durch Medical Cannabis by Shoppers, des Zeitplans für die erwartete Verfügbarkeit der Produkte und der Absicht, bei der medizinischen Ausbildung, Schulung und Unterstützung zusammenzuarbeiten.

Die Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, denen zukunftsgerichteten Informationen unterworfen sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen, beinhalten: die Fähigkeit der Parteien, die notwendigen behördlichen Genehmigungen zeitgerecht und zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erhalten; die Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen der Vereinbarung zeitgerecht zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, Bedingungen mit einem akzeptablen Hersteller zu vereinbaren; Änderungen der Richtlinien für den Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten; und andere Risiken, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. Juli 2019 enthalten sind, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen bezüglich der erwarteten Vorteile der Transaktion und des erwarteten Zeitpunkts für den Abschluss der Transaktion hat das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen getroffen, die auf bestimmten Annahmen beruhen, die es zu diesem Zeitpunkt für angemessen hält. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen oder der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich auf solche Informationen nicht übermäßig verlassen und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, nachfolgenden Ereignisse oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Avicanna Inc.

Jens Kramer

480 University Ave, Suite 1502

M5G 1V2 Toronto

Kanada

email : info@avicanna.com

Pressekontakt:

Avicanna Inc.

Jens Kramer

480 University Ave, Suite 1502

M5G 1V2 Toronto

email : info@avicanna.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Weinstudio Austria bietet erlesene Weine von renommierten Winzern aus Österreich an Unternehmens-Update von First Responder vor Lieferung des Alpha-/Minimum Viable Produkts vor Ende 2020