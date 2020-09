Das Weinstudio Austria bietet erlesene Weine von renommierten Winzern aus Österreich an

Das Weinstudio Austria offeriert in seinem Onlineshop österreichische Weine aus verschiedenen Anbaugebieten. Zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis kommen Weinliebhaber auf ihre Kosten.

Das Weinstudio Austria handelt mit ausgewählten österreichischen Weinen. Partner sind renommierte Winzer aus unterschiedlichen Anbaugebieten. So finden Weinliebhaber im Onlineshop des Weinhandels Weine aus den Weinbauregionen Wachau, Kamptal, Wagram, Weinviertel, Carnuntum, Neusiedlersee sowie der Süd- und Weststeiermark. Ein übersichtliches Sortiment gewährleistet die Exklusivität und Qualität der Weine von Winzern wie Jurtschitsch, Hirsch, Setzer, LacknerTinnacher, Gebrüder Nittnaus, Franz + Christine Netzl oder Ehmoser.

Ob Rot-, Weiß- oder Roséwein: das Weinstudio Austria hält für jede Weinvorliebe etwas bereit. Wer sich über Herkunft, Produktion und Aromen einzelner Weine detailliert informieren möchte und Unterstützung bei der Auswahl benötigt, den berät Inhaberin Monika Fürst-Ladner ausführlich und kompetent. Dank ihrer freundlichen Beratung, ihres Fachwissens und Speiseempfehlung findet jeder für sich den passenden Wein aus Österreich. Verkauft wird an Privatkunden, aber auch an die Gastronomie, online oder auch persönlich ab dem Lager in Schöngeising. Es wird jedoch kein Ladengeschäft geführt. In allen Fällen steht die individuelle, persönliche Kundenbetreuung an erster Stelle.

Verkostungspakete, die immer wieder aktualisiert und neu zusammengestellt werden, bieten die Möglichkeit, mehrere Weine zu probieren. Diese Pakete werden mit einem deutlichen Preisvorteil kurzfristig und in der Regel versandkostenfrei geliefert. Das Weinstudio Austria offeriert zudem immer wieder lohnenswerte Vorzugsangebote und auch Restposten, so dass sich ein Stöbern durch den Onlineshop jederzeit lohnt.

