Bavaria Weed GmbH gewinnt Top-Manager der Life Science-Branche als neuen CEO

Dr. David Surjo soll Weg zum Unicorn bereiten

Mit Dr. rer. medic David Surjo macht die Bavaria Weed GmbH einen herausragenden Manager der Life Science-Branche zum neuen CEO. Dr. Surjo hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Arzneimitteln und unterstützt als CEO künftig die Geschäftsleitung am Produktionsstandort in Leipheim. Seine Hauptaufgabe wird es sein, die Bavaria Weed GmbH im Bereich Pharma strategisch weiterzuentwickeln.

Dr. Surjo deckt mit seinen Kompetenzen zentrale Bereiche bei Bavaria Weed ab

Dr. David Surjo hat Biologie an der Leibniz Universität in Hannover studiert und promovierte an der medizinischen Fakultät in Köln. Mehrere Jahre war Dr. Surjo in der präklinischen Forschung tätig, vor allem im Bereich Demenz und Schmerzforschung. In der klinischen Auftragsforschung arbeitete er für Kunden aus den Bereichen Pharma, Biotech, MedTech und Nutrazeutika. Seine Erfahrungen erstrecken sich auf die gesamte Entwicklungskette von der Präklinik über die frühe und späte klinische Entwicklung bis hin zur Arzneimittelzulassung.

Zu seinen bisherigen Aufgaben gehörten auch die Bereiche Geschäftsentwicklung, Vertrieb, Marketing, Strategie, Firmenentwicklung und operative Leitung.

Bavaria Weed will als größter deutscher Player zum Unicorn aufsteigen

Die Bavaria Weed GmbH ist eines der ersten Pharmaunternehmen mit einer Herstellungslizenz zur unlimitierten Einfuhr, Verpackung und Marktfreigabe von Cannabisrohstoffen in der Europäischen Union. Durch die hauseigene Produktion ist es dem Unternehmen möglich, Cannabis-Agrarrohstoffe von zugelassenen Herstellern in großen Mengen zu erwerben, nahezu unbegrenzt zu lagern und als Wirkstoff und/oder Arzneimittel abzupacken und unter eigenem oder fremdem Label auf den europäischen Markt zu bringen. In den letzten Jahren wurde ein Netzwerk von internationalen Zulieferern aufgebaut und für die GMP-Anforderungen (GMP: englisch, Good Manufacturing Practice, Richtlinien zur Qualitätssicherung der Produktionsabläufe und -umgebung in der Produktion von Arzneimitteln und Wirkstoffen) qualifiziert, um eine breite Produktbreite und Lieferfähigkeit sicherstellen zu können.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte sowohl an europäische Pharmagroßhändler als auch direkt an Apotheken. Maßgeblicher Partner und Leadinvestor der Bavaria Weed GmbH ist bereits seit dem Gründungsjahr 2018 die Münchner Patentpool Group.

Weitere Informationen unter https://bavariaweed.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bettertrust GmbH für Bavaria Weed GmbH

Herr Sebastian Here

Luisenstr. 40

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0)30/340 60 10-88

web ..: https://www.bettertrust.de/

email : s.here@bettertrust.de

.

