Das Erfolgsteam: Meine inneren Uhren und ich – Leben mit dem eigenen Biorhythmus

Erfahren Sie, wie mit Ulrike Jungs „Das Erfolgsteam: Meine inneren Uhren und ich“ mehr Lebensenergie und weniger Stress möglich werden.

Jeder Mensch hat seinen eigenen Biorhythmus, der nicht immer in Übereinstimmung damit einhergeht, wie viele Menschen heutzutage leben und arbeiten, wann und wie lange sie schlafen, wie oft und wann sie essen oder wann sie Höchstleistung abrufen wollen oder müssen. Manche Menschen funktionieren früh am Morgen bestens, andere haben gegen Mittag einen Energieschwung und eine weitere Gruppe wird erst spät am Nachmittag oder gar abends wirklich lebendig. Deshalb ist es von sehr großer Bedeutung für Gesundheit und Wohlergehen, die eigenen Rhythmen zu kennen und eine Balance zu finden zwischen der eigenen inneren Zeit und den Erfordernissen der Umwelt.

In dem Buch „Das Erfolgsteam: Meine inneren Uhren und ich“ von Ulrike Jung erfahren die Leser mehr über die chronobiologischen Rhythmen, ihre Bedeutung für verschiedene Lebensbereiche und was sie selbst tun können, um im Einklang mit ihren Biorhythmen zu leben, um dadurch die eigene Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu verbessern und Krankheiten vorzubeugen.

Ulrike Jung ist seit 1996 Unternehmerin und entwickelt Konzepte zur Gesundheitsförderung für Unternehmen, Unternehmer und Mitarbeiter. Das Thema Schlaf entdeckte sie zunächst aus eigener leidvoller Erfahrung. Die Faszination für das Thema blieb, auch als sie selbst wieder gut schlafen konnte. Mit ihren Büchern will sie den Lesern vermitteln, wie sie ihren eigenen Schlaf nutzen können, um im Leben glücklicher zu werden.

„Das Erfolgsteam: Meine inneren Uhren und ich“ von Ulrike Jung ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29957-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

