BEFREIE DEINEN INNEREN PHÖNIX – Ein Weg aus toxischen Beziehungen hin zur Selbstermächtigung

In ihrem autobiografischen Ratgeber „BEFREIE DEINEN INNEREN PHÖNIX“ gibt die Autorin Marion Götze auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen Tipps zum Ausstieg aus einer ungesunden Beziehung.

Ganze fünf Jahre ihres Lebens befand sich die Autorin in einer Beziehung mit einem Narzissten. Fünf Jahre, die ihre eigene Persönlichkeit angriffen und die ihr Leben noch heute prägen. Damals erfuhr Götze am eigenen Körper und der eigenen Seele, wie es sich mit verbaler, seelischer und körperlicher Gewalt lebt. In ihrem Buch „BEFREIE DEINEN INNEREN PHÖNIX“ erzählt sie, dass sie neben den Schmerzen von starken Zweifeln an der eigenen Persönlichkeit geplagt wurde. Zudem verlor sie viele ihre Kontakte und jeglichen Halt.

Obwohl Marion Götze emotional stark von ihrem damaligen Partner abhängig war, gelang ihr schließlich der Schritt zur Trennung. Später lernte sie, den Zusammenhang der schmerzvollen Erfahrungen und ihrer Kindheit zu verstehen. So schaffte sie es schließlich, ein neues Leben voller Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu beginnen. Zudem fand sie endlich die Liebe zu sich selbst.

Die Autorin entschloss sich, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse an andere Betroffene weiterzugeben. Mit ihrem Ratgeber möchte sie ihre Leser zur Selbsthilfe anregen und sie auf dem Weg zu sich selbst und einem neuen und selbstbestimmten Leben begleiten.

„BEFREIE DEINEN INNEREN PHÖNIX“ von Marion Götze ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25674-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wie kauft man Bitcoin, und wie funktioniert das? Hunde erziehen – leicht & effektiv – Wichtige Basics & Praxis für Deinen Alltag