Bavaria Finanz Schweizer Kredit – Was ist das?

Bavaria Finanz: Schweizer Kredit Definition, Voraussetzungen, Vorteile

Bavaria Finanz bestätigt, dass in der heutigen Zeit größere Anschaffungen mit Krediten finanziert werden. Die Kreditvergabe ist aber an bestimmte Bedingungen geknüpft und es gilt zahlreiche Hürden zu meistern. Eine davon ist die Schufa, die „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“. Die Aufgabe dieses 1972 gegründeten Unternehmens ist es, die Vertragspartner über die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden zu informieren. Durch einen negativen Eintrag in der Auskunftei kann es zu einer Ablehnung wegen fehlender Kreditwürdigkeit kommen. Es gibt aber Möglichkeiten, so Bavaria Finanz, dennoch an einen Kredit zu gelangen.

Daher nachgefragt bei Bavaria Finanz:

o Was ist der Schweizer Kredit?

o Wer kann einen Schweizer Kredit beantragen?

o Wovon hängt die Vergabe des Schweizer Kredits ab?

o Worin liegen die Vorteile eines Schweizer Kredits?

WAS IST EIN SCHWEIZER KREDIT?

Bavaria Finanz merkt an, dass die Schweiz nicht nur für ihren Käse, die Schokolade und die Berge bekannt ist, sondern auch dafür, dass sie bei der Kreditvergabe nicht die errechneten Werte der Schufa bei der Entscheidung miteinbezieht. Reelle Sicherheiten werden hier großgeschrieben, erklärt Bavaria Finanz. Schweizer Kredite sind meistens Ratenkredite, die von einem Schweizer Unternehmen nach Schweizer Recht vergeben werden. Dabei entfällt die Bonitätsprüfung bei der Schufa.

WER KANN EINEN SCHWEIZER KREDIT BEANTRAGEN?

Bavaria Finanz weist darauf hin, dass allgemein Leute mit einem negativen Schufa-Eintrag sowie Selbstständige, Freiberufler und Rentner bei einer Kreditanfrage bei ihrer herkömmlichen Hausbank eine Absage erhalten. Genau diese Personengruppen profitieren von einem Schweizer Kredit, so Bavaria Finanz. Doch ganz ohne Sicherheiten vergeben auch die Schweizer Banken keine seriösen Kredite und es müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein.

SCHWEIZER KREDIT VORAUSSETZUNGEN

Während bei deutschen Banken für die Vergabe eines Konsum- oder Ratenkredits die Einkommensverhältnisse und der Schufa-Score zu Rate gezogen werden, konzentriert sich die Schweiz auf Sicherheiten wie Kapitallebensversicherungen. Hierzu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, betont Bavaria Finanz:

o Als Kreditnehmer muss ein fester Wohnsitz in Deutschland nachgewiesen werden.

o Das 18. Lebensjahr muss erreicht sein.

o Es muss ein Konto bei einem deutschen Kreditinstitut nachgewiesen werden.

o Sicherheitsbelege (z. B. Verträge für eine Lebensversicherung) oder Einkommensnachweise sind vorzulegen.

Die Vergabe eines Schweizer Kredites ist aber nicht sicher. Auch sie kann unter bestimmten Bedingungen verwehrt werden, erklärt Bavaria Finanz:

o Liegt eine Verschuldung oder ein Insolvenzverfahren vor.

o Es können keine Sicherheiten oder Einkommensnachweise vorgelegt werden.

o Es wird kein Einkommen bezogen.

SCHWEIZER KREDIT VORTEILE

Bavaria Finanz erklärt, dass ein Schweizer Kredit grundsätzlich einige Vorteile mit sich bringt. Dazu zählt unter anderem die Chance auf einen Kredit trotz negativer Schufa-Einträge. Die Kreditvergabe deutscher Banken ist zudem bonitätsabhängig. Je nach Bonität wird der jeweilige Zinssatz für den beantragten Kredit berechnet erläutert Bavaria Finanz näher. Dabei gilt: Eine schlechte Bonität bringt einen höheren Zinssatz mit sich. Die Bonität hat auf den Schweizer Kredit keinerlei Auswirkungen. Ein weiterer Vorteil im Schweizer Kredit liegt laut Bavaria Finanz in der Beachtung und Wahrung der persönlichen Daten, die für einen Schweizer Kredit nicht weitergegeben werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bavaria Finanzservice e.K.

Herr Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

Deutschland

fon ..: 09426-8522316

web ..: https://www.bavariafinanz.com/

email : Office@bavarifinanz.com

Kredite ohne Schufa? Mit Bavaria Finanz haben Sie den richtigen Online-Kreditanbieter gewählt! Über 15 Jahre Erfahrung im Onlinekredit-Business, haben Bavaria Finanz eine enorme Erfahrung zu Gunsten ihrer Kreditkunden gebracht. Das Angebot für Kredite ohne Schufa bei Bavaria Finanz ist allumfassend und wird zu guten Konditionen angeboten – egal ob Sofortkredit, Umschuldung, Kreditzusammenfassung, Kreditaufstockung, Kfz Kredit für Auto, Motorräder etc.

Pressekontakt:

Bavaria Finanzservice e.K.

Herr Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

fon ..: 09426-8522316

web ..: https://www.bavariafinanz.com/

email : bavaria-finanz@clickonmedia-mail.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kleingärtner-Stammtisch in Berlin-Pankow / Da wächst was. Worauf man sich verlassen kann !