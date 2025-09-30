-
Bella Madonna – der neue flotte Debüt-Schlager von Zischner & Peickert
Neue Musik aus Sachsen
Der Herbst klopft zwar schon an die Tür, aber StonelandRECORDS aus Muldenstein schickt den Sommer noch einmal in die Verlängerung! Mit dem gefühlvollen Song „Bella Madonna“, stellt sich ein neues Schlager-Duo vor. Beide Interpreten machen schon seit über 25 Jahren Musik – doch nun haben sich die musikalischen Wege von André Peickert und Karsten Zischner gekreuzt. Als „Zischner & Peickert“ präsentieren sie uns ein Stück Musik, welches aufhorchen lässt! Schon bei den ersten Takten der „Bella Madonna“ fühlt man sich unweigerlich zurückversetzt in die Zeit der 40er und 50er Jahre des letzten Jahrhunderts! Mit diesem Titel lebt die Tradition der legendären Schlager dieser Zeit wieder auf. Damals wurde Romantik und Gefühl ganz groß geschrieben, und genau das tun auch „Zischner & Peickert“, zwei Stimmen, die sich musikalisch gesucht und gefunden haben. Kein Geringerer als Ulli Schwinge hat den Titel arrangiert und behutsam für das Jahr 2025 umgesetzt, aber dabei diesen besonderen Nostalgie-Charme bewahrt. Wer kommt mit uns auf diese musikalische Zeitreise? Im Kino würde man wohl von einem “ Feel Good Movie“ sprechen – nicht umsonst wurde zu diesem Titel auch ein betörendes Musikvideo gedreht – und etwas anderes als ein Happy End kommt dabei nicht in Frage!
„Bella Madonna“ ist ab dem 30.09.2025 auf allen bekannten Download- und Streamingportalen sowie im MPN erhältlich. Zudem kann über das Label StonelandRECORDS Promotion- und Bemusterungsmaterial angefordert werden.
Musik: Karsten Zischner / Text: Norman Haupt, Karsten Zischner
Produktion: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management] Produziert von André Peickert und Karsten Zischner im Auftrag von AP-Music [Musikproduktion & Management]
Promotiontext: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management], Karsten Zischner Coverfoto: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management], Hashem Sarwari Covergestaltung: Karsten Zischner, Tom Grothum / Label: StonelandRECORDS- LC102323
GTIN- EAN-PUC: 4068992469072
ISRC: DEZC62507850, DEZC62507851
Kontakt für weitere Informationen, Auftritts- o. Interviewanfragen:
Büro: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management] u. StonelandRECORDS c/o André Peickert / 06774 Muldestausee / mobil. 0177/9775241 / Mail. music.andre-peickert@web.de / Kontakt auch auf der Facebook-Präsenz unter: André Peickert Sänger, Liedtexter und Musikproduzent oder Zischner & Peickert
Quelle: Stoneland
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
Pressekontakt:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Dich-mit-Stich.de vereint TattooSingles.de – Größte Tattoo-Community für Singles wächst zusammen Immobilien-Makler-Akademie – Weiterbildung für Immobilienmakler
Bella Madonna – der neue flotte Debüt-Schlager von Zischner & Peickert
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Las Vegas heiraten Anbieter – Ihr Partner für die Traumhochzeit in der Glitzerstadt
- Pressemitteilung Gorgeous Smiling Hotels
- Heiraten in Las Vegas – auch wenn man schon verheiratet ist
- Längste integrale Holzbrücke der Welt in Mannheim eingehoben
- Boliviens nächste große Zinn- und Silberstory – das Iska Iska-Projekt von Eloro Resources
- Immobilien-Makler-Akademie – Weiterbildung für Immobilienmakler
- Firmenverkäufe in Deutschland: Aktuelle Entwicklungen und rechtliche Aspekte
- Bella Madonna – der neue flotte Debüt-Schlager von Zischner & Peickert
- Dich-mit-Stich.de vereint TattooSingles.de – Größte Tattoo-Community für Singles wächst zusammen
- Genuss, Natur und Erholung im Herzen Usedoms: das Wasserschloss Mellenthin als Top-Reiseziel im Herbst
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.