Bella Madonna – der neue flotte Debüt-Schlager von Zischner & Peickert

Neue Musik aus Sachsen

Der Herbst klopft zwar schon an die Tür, aber StonelandRECORDS aus Muldenstein schickt den Sommer noch einmal in die Verlängerung! Mit dem gefühlvollen Song „Bella Madonna“, stellt sich ein neues Schlager-Duo vor. Beide Interpreten machen schon seit über 25 Jahren Musik – doch nun haben sich die musikalischen Wege von André Peickert und Karsten Zischner gekreuzt. Als „Zischner & Peickert“ präsentieren sie uns ein Stück Musik, welches aufhorchen lässt! Schon bei den ersten Takten der „Bella Madonna“ fühlt man sich unweigerlich zurückversetzt in die Zeit der 40er und 50er Jahre des letzten Jahrhunderts! Mit diesem Titel lebt die Tradition der legendären Schlager dieser Zeit wieder auf. Damals wurde Romantik und Gefühl ganz groß geschrieben, und genau das tun auch „Zischner & Peickert“, zwei Stimmen, die sich musikalisch gesucht und gefunden haben. Kein Geringerer als Ulli Schwinge hat den Titel arrangiert und behutsam für das Jahr 2025 umgesetzt, aber dabei diesen besonderen Nostalgie-Charme bewahrt. Wer kommt mit uns auf diese musikalische Zeitreise? Im Kino würde man wohl von einem “ Feel Good Movie“ sprechen – nicht umsonst wurde zu diesem Titel auch ein betörendes Musikvideo gedreht – und etwas anderes als ein Happy End kommt dabei nicht in Frage!

„Bella Madonna“ ist ab dem 30.09.2025 auf allen bekannten Download- und Streamingportalen sowie im MPN erhältlich. Zudem kann über das Label StonelandRECORDS Promotion- und Bemusterungsmaterial angefordert werden.

Musik: Karsten Zischner / Text: Norman Haupt, Karsten Zischner

Produktion: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management] Produziert von André Peickert und Karsten Zischner im Auftrag von AP-Music [Musikproduktion & Management]

Promotiontext: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management], Karsten Zischner Coverfoto: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management], Hashem Sarwari Covergestaltung: Karsten Zischner, Tom Grothum / Label: StonelandRECORDS- LC102323

GTIN- EAN-PUC: 4068992469072

ISRC: DEZC62507850, DEZC62507851

Kontakt für weitere Informationen, Auftritts- o. Interviewanfragen:

Büro: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management] u. StonelandRECORDS c/o André Peickert / 06774 Muldestausee / mobil. 0177/9775241 / Mail. music.andre-peickert@web.de / Kontakt auch auf der Facebook-Präsenz unter: André Peickert Sänger, Liedtexter und Musikproduzent oder Zischner & Peickert

Quelle: Stoneland

