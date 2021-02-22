El grupo NICEFIELD – „Ahora escucho a mi corazón“

Aus dem Duo wird ein Trio

Auf dem Weg zu musikalischen Wurzeln begeben sich Susanna, Andreas und Armin gemeinsam als „El grupo NICEFIELD“. Das Ehepaar Susanna und Andreas musiziert seit Jahrzehnten zusammen. Mit Armin fanden die beiden einen musikalischen Partner, der ihren einfühlsamen Gesang und die Gitarre von Andreas mit seinen Percussion Instrumenten bereichert.

So präsentieren sie sich als El grupo NICEFIELD im typischen mediterranen Lebensgefühl voller Freude und Leichtigkeit, mit natürlicher akustischer Musik.

„Ahora escucho a mi corazón“ („Jetzt höre ich auf mein Herz“) lädt dazu ein, verstärkt auf sein Herz zu hören, den Alltagsstress abzuschütteln und mal einen Gang zurück zu schalten. Handgemachte Musik tut gut, berührt uns direkt im Herzen und streichelt unsere Seele.

Susanna, die Spanierin in der Band singt am liebsten in ihrer Muttersprache. Andreas ist voller Leidenschaft mit dabei und so ergänzen sich die beiden ganz einfach perfekt. Zusammen mit Armin sind sie als „El grupo NICEFIELD“ eine Bereicherung auf den Live-Bühnen der Musikszene. Aber ganz sicher wird ihre Musik auch ihren Platz in vielen Radioprogrammen finden.

LC: 15667

Label: Wörle Musicland

EAN: 4064946610477

ISRC: DEFF72500209

Text und Musik: Susanna Schönfeld und Andreas „Nicefield“ Schönfeld

VÖ-Datum: 19.09.2025

Youtube: https://www.youtube.com/@elgruponicefield

Quelle: Büro Nicefield

