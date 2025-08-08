  • Tanz den Beat – der neue flotte Schlager von Feller & Feller

    und Friesland tanzt wieder

    BildNeue Single im August
    Mit ihrer brandneuen Single „Tanz den Beat“ melden sich Feller & Feller eindrucksvoll zurück – energiegeladen, tanzbar und voll im musikalischen Zeitgeist. Der mitreißende Popschlager ist nicht nur ein echter Ohrwurm, sondern auch ein weiterer vielversprechender Vorgeschmack auf ihr neues Album, das im kommenden Jahr erscheinen wird.

    Nach einer kreativen Sommerpause sind die beiden sympathischen Künstler wieder voll da – und wie!
    Mit frischem Elan, pulsierenden Rhythmen und dem unnachahmlichen Feller-&-Feller-Sound bringen sie die Tanzflächen zum Beben.
    „Tanz den Beat“ ist mehr als nur ein Song – es ist eine Einladung zum Loslassen, Mitmachen und Mitfeiern.
    Feller & Feller zeigen einmal mehr, dass sie ein sicheres Gespür für moderne Schlagerhits haben und liefern genau das, was Fans lieben: Emotion, Energie und eingängige Melodien, die im Ohr bleiben.
    Die Schlagerwelt kann sich freuen – Feller & Feller sind zurück und bringen Schwung, Herz und Hitpotenzial mit!
    Das Lied gibt es in einer DJ- und Radioversion.

    Label und Labelcode: Monopol, LC 00665
    Verlag: WWM Musikverlag
    Musik: Hans-Joachim röples, Text: Hans-Joachim röples und Robert röpkes
    EAN: 4013809715217
    VÖ-Datum: 08.08.2025
    Quelle: büro Feller & Feller

