Wir sind dankbar dafür – der neue Hit von Nicefield

Viva Espania in Deutschland

„Wir sind dankbar dafür“ singen die gebürtige Spanierin Susanna und der in Hessen geborene Andreas und sie meinen es auch so. Sie sind dankbar für alles, was das Leben ihnen schenkt und möchten diese Botschaft auch gerne weitergeben. Natürlich hat das singende und musizierende Ehepaar den Titel auch wieder selbstgeschrieben, denn nur so können die Beiden ihre ganzen Gefühle und Emotionen musikalisch sowie textlich zu 100% richtig umsetzen.

Das Lied wurde am 21. September – den Tag der Dankbarkeit – veröffentlicht.

Besonders gerne stehen die Beiden live auf der Bühne. Dabei bedeutet LIVE für Susanna und Andreas, ihr Publikum auch schon mal ganz einfach mit Gitarrenbegleitung und Gesang zu überzeugen. Das ist es, was die Beiden ausmacht. Live-Musik mit deutschen aber auch spanischen Klängen. Deshalb gibt es ihren neuesten Titel natürlich auch als spanische Version. Mit genauso viel Ehrlichkeit, Natürlichkeit und Lebensfreude interpretieren sie den Titel „Estamos agradecidos por“, der auch als Track 2 auf ihrer neuen Single enthalten ist

Der Song ist überall ab dem 30.09.2021 als Download erhältlich, wie z.B. bei Amazon, iTunes etc.!

Pressetext: Wörle-Musicland

Nicefield – „Wir sind dankbar dafür“

Musik und Text: Susanna Schönfeld, Andreas Nicefield

Label und Labelcode: Wörle-Musicland LC 15667

AN: 3616840061537

ISRC: DEFF72100176

Veröffentlichungsdatum: 21. September 2021

Mehr Infos über die Künstler gibt es im Internet unter www.nicefield.eu und bei ihnen auf den sozialen Medien wie Facebook

Info- und bildquelle: Büro Nicefield

