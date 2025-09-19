Kinder dieser Erde – der neue Song zum Welt-Kindertag von Steffi Fester

„Kinder dieser Erde“ – Ein Song über Zusammenhalt, Mut und Träume, die fliegen lernen.

Steffi Fester, die mit ihrer einzigartigen Stimme und tiefgründigen Texten bereits viele Herzen berührt hat, veröffentlicht am 19. September 2025 ihren neuen Song „Kinder dieser Erde“. Passend zum Weltkindertag am 20. September 2025 wird auch das Musikvideo zur Single seine Premiere feiern.

„Kinder dieser Erde“ ist mehr als nur ein Song – es ist eine kraftvolle Botschaft über den Wert des Zusammenhalts und die universelle Verbindung, die uns alle eint: Wir sind eins, wir sind verbunden – und das, was uns verbindet, ist das, was uns stark macht.

Mit eingängigen Melodien und einem starken Refrain erzählt „Kinder dieser Erde“ von der gemeinsamen Hoffnung, Brücken zu bauen, die das Licht und die Liebe für alle Kinder dieser Welt erstrahlen lassen. Die Botschaft ist klar: Egal, was uns ausmacht – unsere Herzen schlagen im Einklang. Wir teilen die gleichen Träume und Wünsche für eine bessere Zukunft – für uns selbst und für die kommenden Generationen.

„Damit das Licht der Welt für alle Kinder reicht, schicken wir unsere Träume auf die Reise.“

Der Song ist nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern regt auch dazu an, Brücken zu bauen. Es ist ein Aufruf zu mehr Empathie und Zusammenhalt, denn unsere Träume und Wünsche für eine bessere Welt können nur gemeinsam verwirklicht werden.

Am 20. September, dem Weltkindertag, wird auch das Musikvideo zum Song „Kinder dieser Erde“ veröffentlicht. In eindrucksvollen Bildern wird die Botschaft des Songs visuell untermalt und lädt die Zuschauer ein, sich von der universellen Hoffnung und der Freude am Leben inspirieren zu lassen.

Der Song wurde von Steffi Fester selbst produziert – die künstlerische Vision stammt direkt aus dem Herzen der Künstlerin. Das Mixing & Mastering wurde von dem renommierten Mastering Engineer Julian Heimbach / 31A Mastering übernommen.

Für das Musikvideo zeichnen sich die Star-Songwriter und Videoproduzenten Jenny van Bree und Wolfgang Nadrag von Lumina Records verantwortlich. Bei der Musikvideo-Produktion haben Kinder aus ganz Deutschland mitgewirkt. Sie haben mit viel Freude und Engagement dazu beigetragen, die künstlerische Vision in die Welt zu tragen.

Über Steffi Fester:

Steffi Fester hat sich in der Musikszene als Sängerin, Songwriterin und Botschafterin auch für tiefgründige Themen etabliert. Ihre Songs berühren nicht nur die Seele, sondern regen auch zum Nachdenken an. Mit „Kinder dieser Erde“ setzt sie sich für eine Welt ein, in der Empathie, gegenseitiger Respekt und Zusammenhalt an erster Stelle stehen.

„Kinder dieser Erde“ wird ab dem 19. September 2025 auf allen gängigen Musikplattformen erhältlich sein. Das Musikvideo feiert seine Premiere am 20. September 2025 auf YouTube.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Zukunft fährt autonom – dank Rohstoffen D-ID übernimmt simpleshow: Neue Plattform für KI-Videos und digitale Menschen